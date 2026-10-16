New Balance正式宣布韓國女團aespa成員Winter為全新品牌形象代言人，她搶先穿上復古跑鞋ABZORB 983，及1890、880R等鞋款，並帶來最新同款空降New Balance 1906信義旗艦店。而adidas Originals攜手陳冠希CLOT Superstar系列，今天10月16日指定門市與官方網站限定開賣。
New Balance全新品牌形象代言人！aespa成員Winter形象照首度公開
走過120年歷史的New Balance，正式宣布韓國人氣女團aespa成員Winter為全新品牌代言人。Winter憑藉出色的舞台表現與鮮明的個人魅力，成為備受矚目的K-pop新世代指標人物。
New Balance相中Winter不斷突破自我、走出屬於自己的道路的堅定獨立態度，與品牌忠於熱愛、無畏挑戰的精神相呼應，首度公開Winter為New Balance拍攝的品牌形象特輯。
她率先演繹New Balance ABZORB 983，視覺亮點聚焦在立體橢圓形ABZORB緩震結構，以「Style is never one-dimensional」為核心概念，打破傳統復古跑鞋設計，將未來感輪廓、如流動的波浪形，巧妙融合在經典跑鞋基因。
Winter同時穿上New Balance 1890及880R等鞋款，展現自然不造作的個人魅力；尤其帥秀性感小蠻腰的形象美照，讓不少粉絲狂敲碗Winter同款最新秋冬服飾，也已經搶先登上全台NB概念店販售中。
New Balance 1906信義旗艦店打卡！完成任務送Cafe from Mars特調
《NOWNEWS今日新聞》記者直擊New Balance 1906信義旗艦店，外牆與店內看得到滿滿Winter形象美照，New Balance還在店內設置Winter專屬反光鏡美拍專區，與Winter合照氛圍感滿滿。
推薦大家可以在10月16日至10月18日，朝聖New Balance 1906信義旗艦店，與Winter合照完成指定社群任務，即可獲得「Cafe from Mars檸檬水」乙瓶！還有限定任務等大家解鎖。
adidas Originals x CLOT Superstar今10/16開賣！
adidas Originals再次攜手陳冠希，推出adidas Originals x CLOT Superstar系列服飾與鞋款新作。服飾系列結合機能剪裁與精選材質，推薦一套帶有軍事風格細節的工裝外套與工裝短褲，及致敬陳冠希根源的「復古風冰球球衣」；搭配飾有編織繩細節的全新運動長褲，搭配雙面使用的加厚實用托特包。
全新「Mule鞋款」將經典輪廓轉化為方便穿脫的穆勒款式，而藍色麂皮Superstar，則採用鋸齒狀鞋底模具與精緻細節。並持續合作韓國音樂團體 LNGSHOT，延續動漫風格的宣傳企劃。
adidas Originals x CLOT Superstar系列，今10月16日（五）於指定門市與官方網站正式上市，adidas官方購物網站、adidas Brand Center信義品牌概念店、西門經典門市adidas Originals指定販售。
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走過120年歷史的New Balance，正式宣布韓國人氣女團aespa成員Winter為全新品牌代言人。Winter憑藉出色的舞台表現與鮮明的個人魅力，成為備受矚目的K-pop新世代指標人物。
《NOWNEWS今日新聞》記者直擊New Balance 1906信義旗艦店，外牆與店內看得到滿滿Winter形象美照，New Balance還在店內設置Winter專屬反光鏡美拍專區，與Winter合照氛圍感滿滿。
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