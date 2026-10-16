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▲中信兄弟在台灣大賽的32人名單確定沿用季後挑戰賽人選，因此38歲資深洋投老將德保拉確定無緣參戰。（圖／中信兄弟提供,2026.5.3）

▲中信兄弟打線中，最會打味全龍的是37歲老將陳俊秀，本季累積76打席、OPS+高達133.9，高居全隊第一。（圖／中信兄弟提供）

▲中信兄弟羅戈今年對戰味全龍成績出色，被視為台灣大賽關鍵因子。（圖／中信兄弟提供）

▲資深棒球媒體人謝岱穎。（圖／NOWnews社群中心製圖）

中華職棒37年台灣大賽將在明（17）日正式點燃戰火，由上半季冠軍味全龍對決下半季冠軍中信兄弟。《NOWnews》採訪長期關注中職的資深運動記者張正邦、自媒體兼專欄作家史丹利以及資深棒球媒體人謝岱穎，3人各自分析「龍象爭霸戰」的關鍵與重點，其中史丹利與謝岱穎皆看好龍隊順利封王，張正邦則將「德保拉能否歸隊」視為兄弟勝負最大分水嶺，在兄弟確定沿用名單、德保拉不克出賽的情況下，3人推論形同一致看好味全龍過關。資深運動記者張正邦表示，雖然兄弟下半季和龍隊的對戰戰績打平，但上半季完全被龍隊壓著打，「最大關鍵是味全龍幾乎可說就是打線人手更完整、投手戰力更好的黃衫軍，風格類似而明顯有表現更好的素材，龍隊佔上風並不意外。」投手方面，張正邦認為，兩隊洋投對戰時都有足夠的壓制力，但兄弟牛棚有隱憂，「兄弟本土牛棚除了江忠城以外可說被龍隊炸得一塌糊塗，幾乎要做好每一局平均掉1分的心理準備。而龍隊除林子昱外，主戰牛棚面對兄弟都是對戰各隊裡表現較好的，呂偉晟、李超甚至本季還沒有對黃衫軍失分過，基於這些原因，正常狀況的確該看好龍隊。」但張正邦同時指出，最近幾年台灣大賽，始終和例行賽數據唱反調，「因此最終我選擇相信一些精神面，若兄弟精神領袖德保拉（Jose De Paula）可以歸隊先發，我認為兄弟可以4勝2敗逆襲，但如果德保拉不克出賽，那味全將以明顯的應戰優勢4勝1敗過關。」棒球自媒體兼專欄作家史丹利表示，「以全年度對戰成績來看，龍隊看起來是蠻壓倒性的，可是在兄弟下半季奮起後，這個狀況就改變了，兩隊在下半季12場各拿6勝，變成五五波。」他也指出，投手方面是龍隊的強項，除了手握伍鐸（Bryan Woodall）的本土優勢以外，龍隊的土投本來就很有水準，「特別葉總也是一位很會運用牛棚車輪戰的主帥。到目前為止，中職只有一位執教2支不同隊伍都奪冠的主帥，這個人就是葉君璋，在短期賽的應變、作戰能力相當好。」但史丹利也說，龍隊在打擊端的近況真的不好，「主砲吉力吉撈叫不醒，就連朱育賢、郭天信、劉俊緯、蔣少宏這些主力，下半季的成績也跟上半季有落差。反倒是兄弟，挑戰賽最終戰團隊揮出16安包含5支長打，走出了前面卡彈的低潮，手握4位台灣大賽MVP等級的打者，包括曾頌恩、岳政華、陳俊秀和詹子賢。」史丹利認為，今年的台灣大賽是矛與盾之爭，「在雙方實力接近的情況下，我猜會跟挑戰賽一樣打好打滿，直到G7才分勝負，預測會是味全龍4勝3敗擊退中信兄弟，拿下中職37年的總冠軍。」資深棒球媒體人謝岱穎表示，以整體狀況來說，龍隊擁有全年度對戰優勢，但下半季狀態不理想，反而是兄弟季末狀況不錯，「但是在球季結束後，味全龍休息了一段時間，團隊狀況大概有經過調整、洗牌。過去他們也有類似的經歷，所以葉總應該是很有經驗來處理第一輪沒有打、然後直接打總冠軍的狀況，應該不會像是季末的低氣壓。」謝岱穎指出，這次台灣大賽7戰都在大巨蛋進行，主客場的優勢比較不明顯，唯一差別就是先攻、後攻而已，「單純以大巨蛋成績來看，龍隊投手防禦率2.57、兄弟2.67，其實差距不大，雙方打線在大巨蛋也幾乎是一樣的數據，看起來投手大於打擊，分數不會落差太大，可能變成關鍵的1、2轟成為勝負關鍵。」謝岱穎舉出兩隊對戰成績優異的球員，「以兄弟打線來看，我覺得陳俊秀在台灣大賽先發的機率應該會蠻高的。因為他今年對味全龍的打擊表現是蠻平穩的。所以可能在這系列賽中，蠻有機會獲得重用的。相對的，張士綸、張仁瑋，或者是王威晨等主力打者，對戰味全龍其實都不是那麼出色。」謝岱穎認為，龍隊打線對上兄弟則偏重在郭天信、張政禹。此外，謝岱穎也點名拿莫．伊漾，「他今年在一軍的打擊狀況，型態比較盲劍客，有時候就是打不到球、揮棒落空，但是他在對戰的壓迫感很大，在這樣的低比分的狀況之下，考慮到對戰優勢，或許可以考慮先發；如果在板凳上待命，是不是有致命一擊或長打出現，這對龍隊來講是應該是蠻關鍵的部分。」投手方面，謝岱穎認為龍隊會割捨魔神龍（Marcelo Martinez），「這比較符合葉總的調度，因為今年他比較偏重於蔣銲（John Gant）、鋼龍（Andrew Gagnon）、梅賽鍶（C.C. Mercedes），而且對戰兄弟的表現都很不錯。」雖然「本土洋投」伍鐸今年僅對戰兄弟一場，成績不甚理想，但謝岱穎看好他扛下G4的先發任務。謝岱穎指出，兄弟在先發端不用太擔心，唯一的隱憂是牛棚，「季後挑戰賽對獅隊有牛棚優勢，但台灣大賽對上龍隊就比較不明顯。因為球季中被後來居上甚至逆轉超前的頻率還蠻高的，所以台灣大賽會希望先發投手局數能吃得越多越好，至少6局甚至7局以上。」談到雙方關鍵球員，謝岱穎認為兄弟是羅戈（Nivaldo Rodriguez），「他球季間對龍隊壓制力不錯，先發5場，對戰防禦率只有1.16，還拿下3勝。如果他能在這系列賽中拿2勝，對球隊就會有很大的優勢。」龍隊的關鍵球員，謝岱穎點名郭天信，「他下半季狀況掉蠻多的，但上半季是聯盟最好的打者之一，對兄弟打擊率破3成，如果在台灣大賽調整回來，有機會像上半季一樣，好幾場勝利靠他拿下。」最後謝岱穎預測，龍隊可能以4勝2敗或4勝3敗封王。