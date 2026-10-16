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日前遭日本職棒（NPB）中日龍隊宣告戰力外的27歲外野手「迦日混血」球員布萊特健太（ブライト健太，Kenta Bright Ado），昨（15）日在個人Instagram宣布引退，原因是罹患憂鬱症。布萊特坦言，雖然很努力對抗病魔，但從4月之後就未再出賽，對於未來規劃，布萊特表示，目前依然持續與病症搏鬥，希望有朝一日能再讓外界看到他充滿活力的模樣。布萊特在2021年選秀第一指名加入中日隊，曾被視為未來核心主砲，本季因病僅在一軍出賽5場，昨日正式結束5年職棒生涯。27歲的布萊特父親是迦納人、母親是日本人，在就讀東京葛飾野高中時，便以高校通算38轟引起外界關注。高中畢業後升上上武大學，於大四春季賽奪下MVP與最佳九人，以同世代頂級重砲打者打響名號，並在2021年選秀會第一指名加盟中日龍隊，是日職史上第2位首輪被指名的非裔日籍選手。去年球季布萊特出賽個人新高的83場，繳出打擊率.259、3轟、20分打點的成績，曾被球隊寄予厚望、視為未來的核心主砲人選之一；然而邁入職棒第5年，布萊特僅出賽5場，成績停留在打擊率.071、0轟、0打點。自4月22日遭下放二軍後，便在未獲出賽機會的情況下結束球季，並於9月30日收到球團的戰力外通告。經過半個月的沉澱，布萊特在個人社群宣布引退，並說明原因，「其實從今年的春訓開始，身心就出現了狀況，後來被診斷出罹患憂鬱症。雖然努力對抗病魔，但自4月22日起便開始休養。」針對未來的規劃，布萊特表示，「坦白說，現在依然在與病症搏鬥。未來目前還沒有任何決定，但希望有朝一日能以某種形式，再次向大家展現充滿活力的模樣。雖然5年是一段短暫的時間，但這是一段一輩子都不會忘記的珍貴時光。」