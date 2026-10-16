我是廣告 請繼續往下閱讀

由於市場擔憂科技公司在AI領域過度支出的問題，AI股拋售潮持續，但與此同時，華爾街也在消化美國通膨數據， 週四美股指數大多由黑轉紅，道瓊工業指數收盤勁揚逾500點。綜合《CNBC》等外媒報導，雖然繼9月消費者物價指數（CPI）之後，美國公布的9月整體及核心生產者物價指數（PPI）也超乎預期，顯示通膨壓力加劇，但因零售股造好，仍幫助美股週四反彈。15日收盤，美股道瓊工業指數上漲556.21點或1.08%，報52177.69點；標普500指數微揚25.12點或0.33%，收7744.06點；那斯達克綜合指數小漲20.16點或0.08%，收26713.03點；費城半導體指數則下跌103.17點或0.88%，收11581.22點。個股方面，科技股以外的其他板塊上漲，支撐了美股整體市場，零售商沃爾瑪（Walmart）股價上漲約1.5%，知名運動品牌耐吉（Nike）股價上漲超過5%。此外，前一天還因違約率高漲、導致自身股價重挫的AI雲端運算業者CoreWeave，也因獲得輝達（Nvidia）執行長黃仁勳（Jensen Huang）背書，表示CoreWeave的實力持續增強、無須輝達提供支援後，週四股價收漲近6%。