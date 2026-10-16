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▲近10年古裝劇最受歡迎女配角前15名。（圖／翻攝自微博）

微博有網友整理出近10年古裝劇女配角出圈度榜單，從角色塑造到記憶點，影響力等進行綜合評量，第一名是李沁在《楚喬傳》中飾演的元淳公主，緊接著是迪麗熱巴、陳都靈、盧昱曉、趙露思。成就一部戲絕對不是只有主角的功勞，配角也至關重要，有網友整理出近10年受歡迎的古裝劇女配角排行，從造型、記憶點到影響力綜合評選，第一名是在《楚喬傳》中飾演的元淳公主的李沁，第二名是《三生三世十里桃花》中飾演白鳳九的迪麗熱巴，第三名為《長月燼明》葉冰裳的陳都靈，第五名是《長歌行》中的李樂嫣，由趙露思飾演。而這些電視劇大部分都已經10年了，李沁將元淳公主前期的天真浪漫，到後期因叛變遭到敵軍欺辱，黑化過程詮釋得相當到位，被網友封為天選元淳。趙露思的李樂嫣也是一樣從小公主到體會百姓疾苦，和禁軍首領劉宇寧的CP感濃厚，後來還二搭古裝劇《珠簾玉幕》，多年過去，這些女配演員也都隨著時間遞進，成為能獨當一面的女主角了。不僅如此，趙露思更已經晉升製片方買下9大IP，打算自導自演，新戲《告別信》已經進入拍攝。