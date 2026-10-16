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日本職棒（NPB）中央聯盟高潮系列賽（Climax Series）決勝輪G2，昨（15）日橫濱DeNA海灣之星隊再度以1：0完封阪神虎隊，系列賽奪下2連勝，取得2勝1敗優勢。值得一提的是，前役7至9局橫濱隊牛棚投手岩田將貴、馬場皐輔以及濱地真澄接力登板，3人都曾效力阪神隊，也在日本社群媒體上引發討論。馬場皐輔賽後表示，面對老東家，抱著絕不認輸的心情去投每一球，談到甲子園的球場氛圍，馬場皐輔冷靜表示，「因為聽習慣了，所以完全沒有什麼動搖。」橫濱隊在今年的央聯例行賽以71勝69敗3和排名聯盟第3，在CS首輪以2勝0敗淘汰第2名的讀賣巨人隊。在CS決勝輪，面對聯盟優勝且帶著1場「保送勝」的阪神隊，橫濱隊在G1以2：0完封取勝，將系列賽扳平成1勝1敗，昨日G2靠著牧秀悟在8局上的致勝陽春砲，以1：0再度完封阪神隊，逆轉取得2勝1敗領先。橫濱投手群展現強大壓制力，連續2天賞給擁有佐藤輝明、森下翔太、大山悠輔等多位強打的阪神隊18顆鴨蛋。回顧G2這場1分差大戰，橫濱隊先發投手尾形崇斗主投4局無失分退場，第5局啟動牛棚，吉野光樹、魯伊斯（Jose Ruiz）皆無失分。7局起由岩田將貴登板，在2出局一、二壘有人的危機時，橫濱隊換上馬場皐輔登板「拆彈」，並成功三振立石正廣化解危機。8局則由布局投手濱地真澄接棒，延續G1好投，中繼1局無失分；9局終結者雷諾茲（Sean Reynolds）雖面臨危機但成功守成，守住最後勝利。值得一提的是，岩田將貴、馬場皐輔以及濱地真澄都曾效力阪神隊，這組「前阪神三人組」中，除了岩田將貴是遭戰力外後加盟，馬場皐輔與濱地真澄則是透過現役選秀離開阪神隊，3人前役接力登板，也在日本社群媒體上引發球迷熱烈討論，驚呼「根本是阪神連線接力」。最後拿下後援勝的馬場皐輔，被問及面對老東家時的心情，他堅定地表示，「因為我是代表橫濱隊在場上投球，所以毫不保留地展現鬥志，抱著絕不認輸的心情去投每一球。」談到甲子園的球場氛圍，馬場皐輔則說，「因為聽習慣了，所以完全沒有什麼動搖。」面對前阪神3名投手輪番接力的巧合，馬場皐輔也點頭表示，「可能今天剛好就是這樣的日子吧，偶爾有這樣的一天也不錯。」