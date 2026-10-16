我是廣告 請繼續往下閱讀

AI雲端運算業者CoreWeave，因違約率及公司債殖利率飆升，週三股價一度大跌15.5%，週四美股盤中也曾一度再挫近10%；然而，在獲得重要投資夥伴、輝達（Nvidia）執行長黃仁勳（Jensen Huang）背書後，當天股價由黑翻紅，收漲近6%。綜合外媒報導，黃仁勳週四針對主要合作夥伴CoreWeave近期的狀況表達看法，認為CoreWeave的實力每天都在增強，資本成本也正在降低，無須輝達為其財務兜底。輝達目前持有CoreWeave約10%的股份，而CoreWeave也是輝達的大客戶，向輝達購買GPU，然後將運算能力出租給其他公司，包括Meta。對於黃仁勳的樂觀，資深科技分析師利亞尼（Tal Liani）並不意外，指出輝達會想確保CoreWeave和其他公司，使用的是它的GPU、而不是AMD的，雙方都有內在的利益，所以公開持正面態度安撫市場並不奇怪。值得警惕的是，信用市場的緊張情緒確實正在蔓延，投資人正在重新評估AI基礎設施的債務風險。CoreWeave因其2032年到期債券，殖利率一度觸及15%，連特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）都覺得不太妙，顯示AI的繁榮伴隨現金流的壓力，不只是新興企業，就連科技巨頭也未必能倖免。原文連結：