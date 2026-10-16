今（16）日起「秋老虎」發威高溫狂飆 35 度！氣象專家吳德榮指出，受輻射冷卻影響全台日夜溫差大，晴熱好天氣將持續至下週二，下週三受東北季風增強影響，迎風面將變天轉雨降溫。此外，第 29 號輕颱「薔琵」未來有機會升級為強烈颱風，並在日本南方海面展開大迴轉，後續路徑仍具高度不確定性。
🟡今起秋老虎狂飆35度！吳德榮提醒防日夜溫差
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今日清晨各地晴朗，因輻射冷卻作用加持，截至清晨 4 時 42 分，本島平地最低氣溫出現在新竹關西鎮 17.9 度、苗栗西湖鄉 19.3 度，其餘各地區平地低溫約落在 20 至 21 度。
最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今日至下週二（16至20日）東側水氣漸減，東半部晴時多雲、偶有局部短暫降雨機率；西半部則維持晴朗穩定，白天氣溫明顯偏高，日夜溫差極大，屬於典型「秋老虎」型態。今日各地區氣溫分別為：北部 20 至 33 度、中部 20 至 35 度、南部 21 至 35 度、東部 20 至 34 度，民眾早出晚歸應適時增減衣物。
🟡薔琵颱風恐升級強颱！最新模擬將向東北迴轉
除了高溫天氣，西北太平洋熱帶系統也出現新動態。吳德榮分析，最新氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，第 29 號輕度颱風「薔琵」目前位於關島東方海面，持續朝西北西往日本南方海面前進，由於海溫與環境條件適合發展，未來有繼續增強為「強烈颱風」的機率。
歐洲模式系集模擬顯示，薔琵颱風未來行徑大致會在日本南方海面朝東北方向大迴轉，不過各別系集模擬路徑分布相當分散，顯示路徑仍具高度不確定性，後續預報模式仍會持續調整，值得持續密切觀察。中央氣象署觀測資料則指出，薔琵颱風中心氣壓 995 百帕，近中心最大風速每秒 20 公尺，現階段正以每小時 25 至 33 公里速度向西推進。
🟡下週三東北季風增強！迎風面轉濕涼氣溫驟降
這波秋老虎高溫預計將一路延續至下週二。最新模式模擬顯示，下週三、週四（21、22日）將有一波東北季風增強南下，屆時迎風面的北部與東半部將轉為有局部短暫雨的天氣型態，氣溫明顯下降轉涼；背風面的中南部地區則受影響較輕微，仍維持多雲到晴。
氣象署補充，今日至明日清晨台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，基隆北海岸、東半部地區與恆春半島偶有局部短暫雨，午後中南部山區有零星陣雨。海上風力部分，台灣東南部海面、北部海面及台灣海峽北部平均風力可達 6 級、最大陣風 8 級，沿海航行作業船隻需多加留意。
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中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今日清晨各地晴朗，因輻射冷卻作用加持，截至清晨 4 時 42 分，本島平地最低氣溫出現在新竹關西鎮 17.9 度、苗栗西湖鄉 19.3 度，其餘各地區平地低溫約落在 20 至 21 度。
最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今日至下週二（16至20日）東側水氣漸減，東半部晴時多雲、偶有局部短暫降雨機率；西半部則維持晴朗穩定，白天氣溫明顯偏高，日夜溫差極大，屬於典型「秋老虎」型態。今日各地區氣溫分別為：北部 20 至 33 度、中部 20 至 35 度、南部 21 至 35 度、東部 20 至 34 度，民眾早出晚歸應適時增減衣物。
🟡薔琵颱風恐升級強颱！最新模擬將向東北迴轉
除了高溫天氣，西北太平洋熱帶系統也出現新動態。吳德榮分析，最新氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，第 29 號輕度颱風「薔琵」目前位於關島東方海面，持續朝西北西往日本南方海面前進，由於海溫與環境條件適合發展，未來有繼續增強為「強烈颱風」的機率。
歐洲模式系集模擬顯示，薔琵颱風未來行徑大致會在日本南方海面朝東北方向大迴轉，不過各別系集模擬路徑分布相當分散，顯示路徑仍具高度不確定性，後續預報模式仍會持續調整，值得持續密切觀察。中央氣象署觀測資料則指出，薔琵颱風中心氣壓 995 百帕，近中心最大風速每秒 20 公尺，現階段正以每小時 25 至 33 公里速度向西推進。
這波秋老虎高溫預計將一路延續至下週二。最新模式模擬顯示，下週三、週四（21、22日）將有一波東北季風增強南下，屆時迎風面的北部與東半部將轉為有局部短暫雨的天氣型態，氣溫明顯下降轉涼；背風面的中南部地區則受影響較輕微，仍維持多雲到晴。
氣象署補充，今日至明日清晨台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，基隆北海岸、東半部地區與恆春半島偶有局部短暫雨，午後中南部山區有零星陣雨。海上風力部分，台灣東南部海面、北部海面及台灣海峽北部平均風力可達 6 級、最大陣風 8 級，沿海航行作業船隻需多加留意。