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台北101董事長賈永婕14日前往立法院接受質詢時，身上披著一件Dior正裝白色外套，遭到民進黨立委賴惠員質疑「下一次請穿得跟我們一樣純樸」，一句話就引爆全網怒火。而賈永婕也親自回應外套為何不穿好一事，透露當天出門前本來是要穿著的，但因為更年期作祟，身體總是忽冷忽熱，讓她直呼：「煩死了！」賈永婕昨（15）日深夜親自回應為什麼是把外套披在身上，而不是好好穿起來，透露她出門前問了老公：「你看我今天漂不漂亮？」想不到居然沒有得到稱讚，而是一句：「把外套穿起來！」這可就讓賈永婕不爽了，本來就會穿起來的東西，被人一說，心中叛逆的心就油然而生，所以她就不想穿了，再加上更年期賀爾蒙激素紊亂，使得身體總是忽冷忽熱，「穿太熱，脫太冷！煩都煩死了啦！千錯萬錯都是我老公的錯！」除了身上這件Dior外套，賈永婕也大方分享這套「不純樸」穿搭品牌，腳踩Ferragamo鞋款、Dior手錶、Cartier手環、nineteen.atelier項鍊，搭配Ferragamo鞋款及Delvaux包包，穿得非常漂亮，成為大家關注的時尚寵兒。