民眾到郵局存錢將更加省時便利！中華郵政宣布，自 11 月 12 日起全面調高 ATM 單筆存款上限，由現行 6 萬元調升至 10 萬元，民眾可直接存入整捆十萬現鈔，省去重複分次操作的不便。不過，新制僅限存入本人帳戶，「無卡存款單筆3萬」與「每次限存100張」這2大限制則維持不變。
🟡存款上限調至10萬元！符合國人整鈔存款習慣
中華郵政公司指出，為提升自動化金融服務效率，自 11 月 12 日起實施 ATM 存款新制。考量國人日常存入現金多以 1,000 元鈔券為主，且民間習慣以 10 萬元為一捆整鈔，過去單筆上限僅 6 萬元，常迫使民眾分次重複插卡存入，不僅耗時更拉長排隊人龍。此次調升至 10 萬元，正好契合民眾存整鈔的生活習慣，大幅提升便利性。
🟡注意這2限制沒有改！無卡存款仍維持單筆3萬
雖然單筆存款額度大幅放寬，但民眾操作時仍需留意「2大限制沒有改變」。首先是適用對象僅限「本人金融卡存入本人帳號」，包含持郵局卡存入該郵局帳號、持他行卡存入該銀行帳號，若使用「無卡存款」，仍維持單筆與每日最高 3 萬元限額；其次，受限於機台進鈔模組硬體設計，ATM 單次存入鈔券上限依然維持 100 張，無法一次吞吐超量鈔券。
🟡全台逾千台機台適用！出門前可先上官網查詢
根據中華郵政最新統計，目前全台郵局共有 3,174 台 ATM，其中具備現金存款功能的機台共有 1,017 台，約占整體總數的三成二（32%）。新制上路後，全台逾千台具備存款功能的機台將同步適用 10 萬元新額度。中華郵政提醒，有大額千元整鈔存款需求的民眾，出門前可先至官網查詢鄰近營業所機台功能，省去臨櫃抽號碼牌等候的時間。
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中華郵政公司指出，為提升自動化金融服務效率，自 11 月 12 日起實施 ATM 存款新制。考量國人日常存入現金多以 1,000 元鈔券為主，且民間習慣以 10 萬元為一捆整鈔，過去單筆上限僅 6 萬元，常迫使民眾分次重複插卡存入，不僅耗時更拉長排隊人龍。此次調升至 10 萬元，正好契合民眾存整鈔的生活習慣，大幅提升便利性。
雖然單筆存款額度大幅放寬，但民眾操作時仍需留意「2大限制沒有改變」。首先是適用對象僅限「本人金融卡存入本人帳號」，包含持郵局卡存入該郵局帳號、持他行卡存入該銀行帳號，若使用「無卡存款」，仍維持單筆與每日最高 3 萬元限額；其次，受限於機台進鈔模組硬體設計，ATM 單次存入鈔券上限依然維持 100 張，無法一次吞吐超量鈔券。
🟡全台逾千台機台適用！出門前可先上官網查詢
根據中華郵政最新統計，目前全台郵局共有 3,174 台 ATM，其中具備現金存款功能的機台共有 1,017 台，約占整體總數的三成二（32%）。新制上路後，全台逾千台具備存款功能的機台將同步適用 10 萬元新額度。中華郵政提醒，有大額千元整鈔存款需求的民眾，出門前可先至官網查詢鄰近營業所機台功能，省去臨櫃抽號碼牌等候的時間。