美國與烏克蘭之間，近日針對俄烏戰事未歇、「能源停火協議」多有齟齬，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）甚至直言，感覺被川普（Donald Trump）「背叛」。如今，烏克蘭防空彈藥短缺似乎也拉響警報，《CNN》15日引述知情人士透露，烏克蘭已耗盡美製愛國者（Patriot）防空系統的攔截飛彈，在面對俄羅斯持續發動的彈道飛彈攻擊時，防禦面臨更大壓力，不過，由於烏方尚未公開完整的攔截彈庫存數據，目前仍無法確認細節。
俄軍猛攻能源設施！基輔多處發電廠遭擊中
根據《CNN》報導，俄軍14日凌晨至清晨又對烏克蘭發動攻擊，飛彈擊中基輔3座發電廠，還有哈爾科夫的能源設施並造成人員傷亡。
隨著俄軍持續鎖定能源基礎設施，烏克蘭在防空彈藥不足的情況下，如何保護重要設施與人口密度高的城市，成為迫切問題，尤其冬天快到了，若能源設施持續遭到攻擊，將進一步加重電力供應與民生壓力。
愛國者系統在防禦俄軍遠程打擊方面，扮演重要角色，是烏克蘭少數具備攔截特定彈道飛彈能力的防空武器之一，若缺乏適用的攔截彈，即使系統仍可運作，也無法充分發揮原有的防禦能力。
攔截彈全球供應吃緊！烏克蘭早已多次示警
這並非烏克蘭首次傳出愛國者攔截彈幾近耗盡。《CNN》指出，8月中旬，烏克蘭官員在媒體參訪愛國者系統期間，就已透露庫存緊張。
澤倫斯基同月接受外媒訪問時也表示，自己持續與各國盟友聯繫，希望爭取更多防空武器，當時烏克蘭掌握的攔截彈數量，僅約為迫切所需的1/10。
愛國者攔截彈不僅昂貴，全球供應也相當有限，除了烏克蘭持續消耗彈藥，美國及其它使用愛國者系統的國家，同樣需要補充庫存，特別伊朗戰事未歇，美國自身需求也被推高，導致各國爭取軍備供應時，面臨更大競爭。
澤倫斯基9月時曾宣稱，烏克蘭將取得美國授權，在本土生產愛國者飛彈，但川普並未明確表態是否同意，相關生產計畫至今也未能實現。
美烏關係再添變數 後續軍援與情報合作受關注
愛國者攔截彈短缺之際，基輔與華府的關係也出現新的摩擦。報導指出，川普政府近期曾警告烏克蘭及歐洲盟友，若基輔持續攻擊俄羅斯能源設施，美國可能暫停部分由歐洲出資採購、提供烏克蘭的美製武器，以及相關情報分享。
歐洲國家目前可透過「烏克蘭優先需求清單」（PURL）機制，出資採購美製武器給烏克蘭，但若相關採購受到限制，未來愛國者攔截彈的供應也可能受到影響。
分析認為，在美國期中選舉登場前夕，儘管伊朗戰爭在燃料價格飆升一事上，扮演更重要的角色，川普卻試圖將全球油價上漲，更多歸咎於俄烏戰爭。
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根據《CNN》報導，俄軍14日凌晨至清晨又對烏克蘭發動攻擊，飛彈擊中基輔3座發電廠，還有哈爾科夫的能源設施並造成人員傷亡。
隨著俄軍持續鎖定能源基礎設施，烏克蘭在防空彈藥不足的情況下，如何保護重要設施與人口密度高的城市，成為迫切問題，尤其冬天快到了，若能源設施持續遭到攻擊，將進一步加重電力供應與民生壓力。
愛國者系統在防禦俄軍遠程打擊方面，扮演重要角色，是烏克蘭少數具備攔截特定彈道飛彈能力的防空武器之一，若缺乏適用的攔截彈，即使系統仍可運作，也無法充分發揮原有的防禦能力。
攔截彈全球供應吃緊！烏克蘭早已多次示警
這並非烏克蘭首次傳出愛國者攔截彈幾近耗盡。《CNN》指出，8月中旬，烏克蘭官員在媒體參訪愛國者系統期間，就已透露庫存緊張。
澤倫斯基同月接受外媒訪問時也表示，自己持續與各國盟友聯繫，希望爭取更多防空武器，當時烏克蘭掌握的攔截彈數量，僅約為迫切所需的1/10。
愛國者攔截彈不僅昂貴，全球供應也相當有限，除了烏克蘭持續消耗彈藥，美國及其它使用愛國者系統的國家，同樣需要補充庫存，特別伊朗戰事未歇，美國自身需求也被推高，導致各國爭取軍備供應時，面臨更大競爭。
澤倫斯基9月時曾宣稱，烏克蘭將取得美國授權，在本土生產愛國者飛彈，但川普並未明確表態是否同意，相關生產計畫至今也未能實現。
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愛國者攔截彈短缺之際，基輔與華府的關係也出現新的摩擦。報導指出，川普政府近期曾警告烏克蘭及歐洲盟友，若基輔持續攻擊俄羅斯能源設施，美國可能暫停部分由歐洲出資採購、提供烏克蘭的美製武器，以及相關情報分享。
歐洲國家目前可透過「烏克蘭優先需求清單」（PURL）機制，出資採購美製武器給烏克蘭，但若相關採購受到限制，未來愛國者攔截彈的供應也可能受到影響。
分析認為，在美國期中選舉登場前夕，儘管伊朗戰爭在燃料價格飆升一事上，扮演更重要的角色，川普卻試圖將全球油價上漲，更多歸咎於俄烏戰爭。
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