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前韓團EXO中國籍成員黃子韜與旗下女藝人徐藝洋，昨（15）日驚喜在微博曬出海邊夕陽中，然而照片中除了小倆口，居然還有一個看起來已經超過2歲的小孩，讓網友紛紛驚呼：「什麼時候懷的？」因此紛紛整理出2人關係時間線，表示在2024年8月，就有人在美國洛杉磯巧遇兩人產檢，但當時兩人都沒有承認就是了。黃子韜跟徐藝洋在2020年靠著《創造營2020》結緣，師生關係讓兩人越走越近，不過他們在2024年7月14日才正式認愛；戀愛後，男方同年8月在節目《跟我走吧》跟女方求婚，當年12月2日更是曬出結婚證，順利抱得美人歸。不過其實兩人結婚前，就多次傳出生小孩傳聞，2024年8月就有網友爆料，在美國洛杉磯婦產科醫院巧遇黃子韜與徐藝洋，不過黃子韜事後澄清是去體檢，然而同年10月，他又在直播時說「陪陪孩子」後迅速改口，種種跡象顯現兩人早已有小孩。這可不只，去年6月，徐藝洋媽媽跟保母被看到抱了一個嬰兒回家，當時黃子韜與徐藝洋是透過代孕生小孩傳聞全網瘋傳，不過工作室否認代孕，但沒有正面證實孩子是誰的，直到昨日徐藝洋在微博曬出一家三口照，才讓這個生子消息正式落下句點。