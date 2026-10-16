美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇隊，在國家聯盟冠軍賽落入0勝3敗絕對劣勢，今（16）日G4「背水一戰」打線變陣，頭號球星大谷翔平重回熟悉的第1棒。道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，他觀察了大谷這幾天練習時的投入與態度後所做出的決定，更直言大谷心理狀態非常好。密爾瓦基釀酒人隊主帥墨菲（Pat Murphy）則淡定看待對手變陣，更表示希望今日就一鼓作氣直闖世界大賽。
大谷翔平重返開路先鋒 羅伯斯：「心理狀態極佳」
道奇隊在G3以2：6不敵釀酒人隊，落入0勝3敗的絕對劣勢，陣中頭號球星大谷翔平前役被排在第6棒、指定打擊，這是自2020年以來，大谷相隔6年再度被降至第6棒，最終繳出2打數1安打、1保送的成績。道奇隊今日持續在主場與釀酒人隊進行G4，大谷此役重回熟悉的開路先鋒。
據《Daily Sports》報導，談到大谷在G4的棒次，道奇隊主帥羅伯斯解釋，「我是觀察了他這幾天在練習時的投入與態度後做出的決定。他的心理狀態非常好，昨天在打擊區內的內容我也給予肯定。這樣的安排同時也有為打線帶來刺激、扭轉球隊氣勢的用意。」面對陷入打擊低潮的道奇隊打線，羅伯斯說，「此舉也期望能打破未能發揮應有實力的現狀，讓球員們回歸最習慣、最熟悉的既有打序配置。」
淡定看待道奇隊變陣 墨菲：「今天一鼓作氣解決」
除了大谷回到第1棒，當家捕手史密斯（Will Smith）重返第4棒，看到道奇隊打線變陣，取得「聽牌」優勢的釀酒人隊總教練墨菲並不驚訝，「因為他們兩人昨天都有發揮，在各自的位置上都是最頂尖的選手。」墨菲直言，大谷無疑是世界上最棒的球員，而史密斯也是世界頂級捕手，特別在攻擊型捕手領域更是頂尖水準，「因此對我來說這一點都不意外，『驚訝』這個詞完全不適用。」
釀酒人隊距離隊史相隔44年的第2次世界大賽僅差1勝。面對陣中絕大多數球員皆未經歷過的場面，墨菲堅定表示，「我認為不要想太多比較好，儘量避免胡思亂想，因為那毫無幫助。」他接著說，「我們對道奇隊懷有崇高的敬意，所以我們唯一的想法就是，如果可以的話，今天就一鼓作氣解決掉。」
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道奇隊在G3以2：6不敵釀酒人隊，落入0勝3敗的絕對劣勢，陣中頭號球星大谷翔平前役被排在第6棒、指定打擊，這是自2020年以來，大谷相隔6年再度被降至第6棒，最終繳出2打數1安打、1保送的成績。道奇隊今日持續在主場與釀酒人隊進行G4，大谷此役重回熟悉的開路先鋒。
據《Daily Sports》報導，談到大谷在G4的棒次，道奇隊主帥羅伯斯解釋，「我是觀察了他這幾天在練習時的投入與態度後做出的決定。他的心理狀態非常好，昨天在打擊區內的內容我也給予肯定。這樣的安排同時也有為打線帶來刺激、扭轉球隊氣勢的用意。」面對陷入打擊低潮的道奇隊打線，羅伯斯說，「此舉也期望能打破未能發揮應有實力的現狀，讓球員們回歸最習慣、最熟悉的既有打序配置。」
淡定看待道奇隊變陣 墨菲：「今天一鼓作氣解決」
除了大谷回到第1棒，當家捕手史密斯（Will Smith）重返第4棒，看到道奇隊打線變陣，取得「聽牌」優勢的釀酒人隊總教練墨菲並不驚訝，「因為他們兩人昨天都有發揮，在各自的位置上都是最頂尖的選手。」墨菲直言，大谷無疑是世界上最棒的球員，而史密斯也是世界頂級捕手，特別在攻擊型捕手領域更是頂尖水準，「因此對我來說這一點都不意外，『驚訝』這個詞完全不適用。」
釀酒人隊距離隊史相隔44年的第2次世界大賽僅差1勝。面對陣中絕大多數球員皆未經歷過的場面，墨菲堅定表示，「我認為不要想太多比較好，儘量避免胡思亂想，因為那毫無幫助。」他接著說，「我們對道奇隊懷有崇高的敬意，所以我們唯一的想法就是，如果可以的話，今天就一鼓作氣解決掉。」