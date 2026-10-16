印尼遭逢近年最嚴峻野火季，中加里曼丹省空氣品質之惡劣，看上去有如被「橙色濃煙」籠罩，有毒霾害不僅嚴重影響當地，甚至擴散到新加坡、馬來西亞、菲律賓、東帝汶等東南亞國家。面對情況持續惡化，印尼政府打算再出招，計畫派遣飛機在蘇門答臘南部上空，散布約1.5噸的乾冰，希望改善霾害及能見度。不過，這項試驗能否發揮實際效果，仍有待觀察。
英國《衛報》15日報導，印尼政府先前已嘗試過人工增雨、空中投水滅火，如今將進一步測試乾冰能否改善。印尼政治與安全事務統籌部長阿卜杜拉赫曼（Dudung Abdurachman）表示，這項試驗是依照總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）的指示執行，將先觀察實際結果，若證實有效，不排除推廣至其他地區。
印尼野火燒逾90萬公頃！東南亞多國遭霾害波及
印尼今年的火災情勢格外嚴峻。報導指出，自今年1月以來，全國已有近90萬公頃土地遭到焚毀，極端聖嬰現象帶來高溫與乾燥環境，加上部分農民，仍以焚燒方式清理土地、開闢農地，讓野火更易蔓延。
其中，泥炭地火災尤其難以撲滅，因泥炭層內累積大量有機物質，火勢可能在地表下持續悶燒，即使地表火焰暫時受到控制，地下火源仍可能繼續燃燒，讓滅火工作更加困難。
已經持續數月的火勢，導致大量民眾暴露在濃煙之中，印尼及周邊國家陸續出現呼吸道病例增加的情況，部分地區甚至還因為空氣品質太差而停課，航空交通也受到影響。
乾冰空投能改善霾害？專家仍待觀察實際成效
印尼打算採用的乾冰方法，並非全新的技術發明，早在1940年代便曾被用於促進雲層形成，印尼政府希望透過飛機在空中散布乾冰，改變局部大氣條件，藉此改善煙霾問題。
不過，乾冰並不能直接消除空氣中的污染物，也不能取代森林火災的撲救工作。專家提醒，天氣系統存在移動性，即使空投乾冰能在局部地區產生效果、驅散霧霾，也會一直有新的煙霧吹來：「這是一個持續的過程，不是能簡單處理的，也很難從根本上解決問題。」
政府滅火措施受質疑 根本問題仍在土地焚燒與森林管理
隨著霾害持續擴大，印尼政府面臨的批評也逐漸增加，日前已有團體提出集體訴訟，指控政府在野火預防與處理方面，存在重大疏失。
印尼總統普拉伯沃已承諾加強滅火，並追究非法縱火者的責任。然而，印尼每年乾季反覆出現的森林與泥炭地火災，背後涉及土地開發、農業焚燒、森林管理及氣候條件等多重因素，並非單一面向便能解決。
對印尼而言，乾冰空投能否改善局部霾害，仍須等待試驗結果，但若要避免類似危機持續重演，除了加強火災應變，也必須從源頭減少土地焚燒、保護泥炭地，並提高森林火災預防與執法效率。
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印尼野火燒逾90萬公頃！東南亞多國遭霾害波及
印尼今年的火災情勢格外嚴峻。報導指出，自今年1月以來，全國已有近90萬公頃土地遭到焚毀，極端聖嬰現象帶來高溫與乾燥環境，加上部分農民，仍以焚燒方式清理土地、開闢農地，讓野火更易蔓延。
其中，泥炭地火災尤其難以撲滅，因泥炭層內累積大量有機物質，火勢可能在地表下持續悶燒，即使地表火焰暫時受到控制，地下火源仍可能繼續燃燒，讓滅火工作更加困難。
已經持續數月的火勢，導致大量民眾暴露在濃煙之中，印尼及周邊國家陸續出現呼吸道病例增加的情況，部分地區甚至還因為空氣品質太差而停課，航空交通也受到影響。
乾冰空投能改善霾害？專家仍待觀察實際成效
印尼打算採用的乾冰方法，並非全新的技術發明，早在1940年代便曾被用於促進雲層形成，印尼政府希望透過飛機在空中散布乾冰，改變局部大氣條件，藉此改善煙霾問題。
不過，乾冰並不能直接消除空氣中的污染物，也不能取代森林火災的撲救工作。專家提醒，天氣系統存在移動性，即使空投乾冰能在局部地區產生效果、驅散霧霾，也會一直有新的煙霧吹來：「這是一個持續的過程，不是能簡單處理的，也很難從根本上解決問題。」
政府滅火措施受質疑 根本問題仍在土地焚燒與森林管理
隨著霾害持續擴大，印尼政府面臨的批評也逐漸增加，日前已有團體提出集體訴訟，指控政府在野火預防與處理方面，存在重大疏失。
印尼總統普拉伯沃已承諾加強滅火，並追究非法縱火者的責任。然而，印尼每年乾季反覆出現的森林與泥炭地火災，背後涉及土地開發、農業焚燒、森林管理及氣候條件等多重因素，並非單一面向便能解決。
對印尼而言，乾冰空投能否改善局部霾害，仍須等待試驗結果，但若要避免類似危機持續重演，除了加強火災應變，也必須從源頭減少土地焚燒、保護泥炭地，並提高森林火災預防與執法效率。