美國奧勒岡州（Oregon）本德市（Bend）一所小學，當地時間15日驚傳校園槍擊，造成多人死傷。《美聯社》引述2名不具名執法人員透露，初步估計至少5人死亡，受害者包括兒童，至於槍手也已斃命，但確切傷亡人數及犯案動機，仍待進一步調查。
警方接獲槍擊通報！校園緊急封鎖疏散
根據《美聯社》報導，事發地點為本德市的「Silver Rail Elementary School」。警方最初接獲通報稱，有人朝校外一輛汽車開槍，隨後又接到校內發生槍擊的緊急報案，隨即派員趕往現場。
警方抵達後，緊急展開校園封鎖與疏散行動，逐間教室確認師生安全，至少2人被送往醫院治療。
嫌犯校內身亡！確切死傷人數仍待確認
警方表示，嫌犯在警方抵達現場後不久，便倒斃在校內。不過，該名槍手是遭警方或其他人開槍擊中，還是自行了斷，仍有待調查單位釐清。
當局初步認為至少有5人死亡，但這項數字仍可能變動，目前也不清楚是否包含嫌犯。警方發言人透露，事件受害者包括「多名兒童」，尚未公布完整的死傷者身分、年齡及傷勢，也還未說明嫌犯是否與學校、師生存在關係。
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當局初步認為至少有5人死亡，但這項數字仍可能變動，目前也不清楚是否包含嫌犯。警方發言人透露，事件受害者包括「多名兒童」，尚未公布完整的死傷者身分、年齡及傷勢，也還未說明嫌犯是否與學校、師生存在關係。
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