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美國職業大聯盟（MLB）美聯冠軍系列賽戰場今（16）日移師克里夫蘭進行第3戰。克里夫蘭守護者隊靠著24歲菜鳥外野手哈爾賓（Petey Halpin）在5局下半轟出致勝的逆轉2分砲，搭配王牌先發威廉斯（Gavin Williams）主投5局飆出9次三振的壓制力，終場以3：2險勝坦帕灣光芒隊。守護者在系列賽取得2勝1敗領先，距離晉級世界大賽僅差2勝。本場比賽因天氣預報提前至白天進行，守護者在2局下半靠著洛爾（Nathaniel Lowe）的二壘安打拔得頭籌取得1：0領先。然而光芒隊在4局上展開反撲，當家重砲迪亞茲（Yandy Díaz）率先敲安攻佔得點圈，隨後本季打擊率高居聯盟第二的辛普森（Chandler Simpson）擊出帶2分打點的三壘安打，幫助光芒以2：1逆轉比分。關鍵的5局下半，守護者捕手貝利（Patrick Bailey）揮出內野安打上壘後，輪到季後賽才搶下先發中外野位置的新人哈爾賓登場。面對光芒先發投手賈克斯（Griffin Jax）的伸卡球，哈爾賓在2好2壞後精準掌握、一棒炸裂，轟出價值連城的逆轉兩分全壘打，幫助守護者重奪3：2領先。目送飛球過牆後，興奮過度的哈爾賓在打擊區直接帥氣甩棒，接受全場球迷狂熱歡呼。他在賽後接受電視採訪時笑稱：「說實話，我根本不知道自己甩棒時在幹嘛，那瞬間我可能興奮到斷片了。」守護者先發強投威廉斯此役展現驚人宰制力，頻頻甩出突破100英哩（約161公里）的火球與極品Sweeper，主投5局僅用70球，被敲2安失2分，狂飆9次三振，成功收下個人季後賽第2勝。其中他面對光芒本季敲出42轟的重砲新星卡米內羅（Junior Caminero），連續2次將他三振出局。光芒隊全場遭到守護者投手群全面封鎖，團隊慘吞13次三振。重砲卡米內羅單場4打席吞4K，季後賽至今21打數僅5安且全壘打尚未開張。對此光芒總教練凱許（Kevin Cash）賽後仍力挺主砲：「卡米內羅明天一定會振作起來，他充滿企圖心，絕對能找回手感。」守護者從第6局起展現聯盟頂級的牛棚戰力，埃斯皮諾（Daniel Espino）與薩布洛斯基（Eric Sabrowski）接連投出三上三下。8局上守護者提前壓上本季拿下41次救援成功的守護神史密斯（Cade Smith），順利關門守下3：2的勝利。守護者目前在美聯冠軍賽取得2勝1敗領先，若能在接下來的第四戰與第五戰連勝，便能在主場克里夫蘭球迷面前拋下彩帶、闖進世界大賽。