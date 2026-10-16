薔琵颱風日前生成後強度持續發展並往西北西穩定移動，中央氣象署最新預報，薔琵颱風預估下周會增強為強颱，如果太平洋高壓減弱不明顯，就會接近台灣。氣象粉專「天氣風險公司」也分析，薔琵颱風可能擴展到280公里或以上，預期未來將是一個又大又強的颱風，預測路徑不排除非常靠近台灣北轉，關鍵在下周四北轉角度，決定台灣光復節連假週末被影響多少。
秋老虎先到薔琵颱風接在後！路徑預測逼台3天大回轉
氣象署表示，今（16）日白天太陽開始發威，高溫也逐日上升，西半部33至35度，東半部31至32度，白天依然炎熱，秋老虎比颱風還先到，日夜溫差較大。一直到下周三（21日）前後，東北季風再增強，北部、東北部有機會再轉涼。
至於颱風最新動態，氣象署說，薔琵昨天成颱後，強度正在慢慢增強，最快明天清晨至上午就會增強為中颱，並在3天後、下周一（19日）增強為強颱。薔琵5天內將偏西至西北西移動，直到下周四（22日）抵達日本南方海面，將視太平洋高壓強弱，決定是否繼續偏西或就此北上。
薔琵颱風暴風半徑可能肥到280公里！侵台機率低「下周北轉點是關鍵」
「天氣風險公司」則分析，由於未來幾天太平洋高壓較為西伸增強，薔琵颱風路徑將大致沿著高壓邊緣向西北西移動，並且逐漸增強擴大，下周之後強度有機會上看強颱等級，暴風半徑也可能擴展到280公里或以上，預期未來將是一個又大又強的颱風。
「天氣風險公司」提到，雖然大部分的預報資料看起來，薔琵直接侵襲台灣的機會還是較低，不過未來颱風北轉的位置以及距離台灣的遠近仍有較大變數，如果轉彎的位置離台灣較近，22日至24日這段期間颱風外圍環流就有可能影響到台灣及週邊海域的天氣，都還要持續觀察監測。
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氣象署表示，今（16）日白天太陽開始發威，高溫也逐日上升，西半部33至35度，東半部31至32度，白天依然炎熱，秋老虎比颱風還先到，日夜溫差較大。一直到下周三（21日）前後，東北季風再增強，北部、東北部有機會再轉涼。
至於颱風最新動態，氣象署說，薔琵昨天成颱後，強度正在慢慢增強，最快明天清晨至上午就會增強為中颱，並在3天後、下周一（19日）增強為強颱。薔琵5天內將偏西至西北西移動，直到下周四（22日）抵達日本南方海面，將視太平洋高壓強弱，決定是否繼續偏西或就此北上。
「天氣風險公司」則分析，由於未來幾天太平洋高壓較為西伸增強，薔琵颱風路徑將大致沿著高壓邊緣向西北西移動，並且逐漸增強擴大，下周之後強度有機會上看強颱等級，暴風半徑也可能擴展到280公里或以上，預期未來將是一個又大又強的颱風。
「天氣風險公司」提到，雖然大部分的預報資料看起來，薔琵直接侵襲台灣的機會還是較低，不過未來颱風北轉的位置以及距離台灣的遠近仍有較大變數，如果轉彎的位置離台灣較近，22日至24日這段期間颱風外圍環流就有可能影響到台灣及週邊海域的天氣，都還要持續觀察監測。