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秋老虎先到薔琵颱風接在後！路徑預測逼台3天大回轉

今（16）日白天太陽開始發威，高溫也逐日上升，西半部33至35度，東半部31至32度，白天依然炎熱，秋老虎比颱風還先到

下周一（19日）增強為強颱。

直到下周四（22日）抵達日本南方海面，將視太平洋高壓強弱，決定是否繼續偏西或就此北上。

▲今（16）日白天太陽開始發威，高溫也逐日上升，白天依然炎熱，一直到下周三前後東北季風增強，緊接著薔琵颱風外圍環流影響。（圖/中央氣象署cwa.gov.tw）

薔琵颱風暴風半徑可能肥到280公里！侵台機率低「下周北轉點是關鍵」

暴風半徑也可能擴展到280公里或以上，預期未來將是一個又大又強的颱風。

22日至24日這段期間颱風外圍環流就有可能影響到台灣及週邊海域的天氣