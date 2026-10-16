健保卡不只能掛號看病！《NOWNEWS今日新聞》整理衛生福利部中央健康保險署與地方政府推出的「5大隱藏福利」，除了患有慢性病長輩每季可免費洗牙，全台更有 14 個縣市提供 65 歲以上長者保費全額免費，每月最高補助 826 元，還享有每年免費健檢、公費疫苗及在宅醫療。
📌 65歲以上長輩「健保卡5大專屬福利」快速對照：
1. 保費免費：全台 14 縣市免申請，每月全額補助最高 826 元。
2. 免費健檢：年年免費檢查 1 次，加碼終身 1 次 BC 肝篩檢。
3. 公費疫苗：肺炎鏈球菌、流感與新冠等 3 大疫苗免針劑費。
4. 加碼洗牙：糖尿病等慢性病每 3 個月洗牙，失能臥床到府服務。
5. 到府醫療：特約醫師到府巡迴看診，手機 App 隨時查健康存摺。
🟡福利一：14縣市免繳保費！每年最高省近萬元
為減輕長者退休後的生活負擔，全台已有台北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市五都，以及南投縣、花蓮縣、嘉義市、新竹市、苗栗縣、台東縣、澎湖縣、金門縣與連江縣共 14 個縣市實施長者健保費全額免費。只要長輩符合設籍與年齡標準，市府主動造冊與健保署系統介接，每人每月最高補助 826 元，民眾完全免申請，一年現省近萬元。
不過，家屬報稅時需當心「報扶養」陷阱。若將長輩列為綜合所得稅受扶養親屬，審查將改以申報子女的所得稅率為準；若子女稅率超過地方排富門檻（如 5% 或 20%），長輩補助資格將遭取消。此外，符合資格者切勿自行辦理退保，系統會主動完成扣減。
🟡福利二：每年一次免費健檢！終身免費篩肝炎
除了保費減免，健保卡更提供定期的預防醫學防護。一般 40 至 64 歲民眾享有每 3 年 1 次的成人預防保健，但長輩年滿 65 歲後，受檢頻率全面升級為「每年免費檢查 1 次」。檢驗項目涵蓋血壓、血糖、血脂、肝腎功能與尿蛋白等核心指標，有助於及早攔截慢性病風險。
此外，針對 45 至 79 歲民眾（原住民放寬為 40 至 79 歲），政府更提供「終身 1 次」公費 B、C 型肝炎血液篩檢，長輩在做年度健檢時可一併抽血檢查，部分縣市政府每年初亦會自籌加碼開辦高階老人健檢名額。
🟡福利三：三大公費疫苗免費！防範秋冬重症期
長輩隨著年齡增長免疫力逐漸下滑，持健保卡至特約醫療院所可免費施打 3 大公費疫苗，包括肺炎鏈球菌疫苗（PCV13 與 PPV23）、季節性流感疫苗與最新變異株新冠疫苗，全面構築呼吸道防護屏障，顯著降低侵襲性感染與重症住院危機。
🟡福利四：慢性病每季享洗牙！失能長輩送到府
維持良好口腔機能是長輩吸收營養與預防吸入性肺炎的關鍵。一般民眾半年享有 1 次洗牙補助，健保署放寬若長輩患有糖尿病、中風、洗腎等慢性病，每 3 個月即可洗牙 1 次；若為重度失能或長期臥床長輩，更提供牙醫團隊攜帶專業設備親自到府進行洗牙與口腔醫療服務。
🟡福利五：居家醫療到府看診！手機一秒查權益
若長輩因退化或失能行動不便，健保署推行「居家醫療整合照護計畫」，由特約醫療團隊定期到府訪視、看診開藥，並提供鼻胃管、尿管與氣切管等照護，收費比照門診標準。家屬若想確認長輩目前符合哪些公費健檢與疫苗施打資格，只要手機下載「全民健保行動快易通」App，透過眷屬綁定功能進入「健康存摺」，即可在預防保健專區清楚查閱所有福利清單。
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1. 保費免費：全台 14 縣市免申請，每月全額補助最高 826 元。
2. 免費健檢：年年免費檢查 1 次，加碼終身 1 次 BC 肝篩檢。
3. 公費疫苗：肺炎鏈球菌、流感與新冠等 3 大疫苗免針劑費。
4. 加碼洗牙：糖尿病等慢性病每 3 個月洗牙，失能臥床到府服務。
5. 到府醫療：特約醫師到府巡迴看診，手機 App 隨時查健康存摺。
🟡福利一：14縣市免繳保費！每年最高省近萬元
為減輕長者退休後的生活負擔，全台已有台北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市五都，以及南投縣、花蓮縣、嘉義市、新竹市、苗栗縣、台東縣、澎湖縣、金門縣與連江縣共 14 個縣市實施長者健保費全額免費。只要長輩符合設籍與年齡標準，市府主動造冊與健保署系統介接，每人每月最高補助 826 元，民眾完全免申請，一年現省近萬元。
不過，家屬報稅時需當心「報扶養」陷阱。若將長輩列為綜合所得稅受扶養親屬，審查將改以申報子女的所得稅率為準；若子女稅率超過地方排富門檻（如 5% 或 20%），長輩補助資格將遭取消。此外，符合資格者切勿自行辦理退保，系統會主動完成扣減。
除了保費減免，健保卡更提供定期的預防醫學防護。一般 40 至 64 歲民眾享有每 3 年 1 次的成人預防保健，但長輩年滿 65 歲後，受檢頻率全面升級為「每年免費檢查 1 次」。檢驗項目涵蓋血壓、血糖、血脂、肝腎功能與尿蛋白等核心指標，有助於及早攔截慢性病風險。
此外，針對 45 至 79 歲民眾（原住民放寬為 40 至 79 歲），政府更提供「終身 1 次」公費 B、C 型肝炎血液篩檢，長輩在做年度健檢時可一併抽血檢查，部分縣市政府每年初亦會自籌加碼開辦高階老人健檢名額。
長輩隨著年齡增長免疫力逐漸下滑，持健保卡至特約醫療院所可免費施打 3 大公費疫苗，包括肺炎鏈球菌疫苗（PCV13 與 PPV23）、季節性流感疫苗與最新變異株新冠疫苗，全面構築呼吸道防護屏障，顯著降低侵襲性感染與重症住院危機。
🟡福利四：慢性病每季享洗牙！失能長輩送到府
維持良好口腔機能是長輩吸收營養與預防吸入性肺炎的關鍵。一般民眾半年享有 1 次洗牙補助，健保署放寬若長輩患有糖尿病、中風、洗腎等慢性病，每 3 個月即可洗牙 1 次；若為重度失能或長期臥床長輩，更提供牙醫團隊攜帶專業設備親自到府進行洗牙與口腔醫療服務。
若長輩因退化或失能行動不便，健保署推行「居家醫療整合照護計畫」，由特約醫療團隊定期到府訪視、看診開藥，並提供鼻胃管、尿管與氣切管等照護，收費比照門診標準。家屬若想確認長輩目前符合哪些公費健檢與疫苗施打資格，只要手機下載「全民健保行動快易通」App，透過眷屬綁定功能進入「健康存摺」，即可在預防保健專區清楚查閱所有福利清單。