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陷入0勝3敗劣勢的洛杉磯道奇隊今（16）日即將迎來在國聯冠軍系列賽（NLCS）的第4戰，未料場外竟又先爆發嚴重的恐嚇事件。昨日第3戰吞下敗投的道奇強投史內爾（Blake Snell），他的妻子在社群平台上公開了一封死亡威脅，私訊中明確提到：「在10月20日之前自己引退，否則我會把你（妳）的手指一根一根剁下來。」驚悚的恐嚇內容讓史內爾妻子直言：「沒說也知道這人輸錢了。」史內爾在昨日的國聯冠軍賽第3戰擔綱先發，首局雖遭釀酒人首位打者敲出全壘打失分，但隨後迅速穩住陣腳，道奇打線也在6局下反超比數。然而到了7局上半，史內爾先是被擊出逆轉兩分砲，緊接著又遭米契爾（Garrett Mitchell）背靠背敲出陽春砲，最終主投6.2局失4分吞下苦澀敗投，道奇最終也以2：6吞下3連敗。史內爾的妻子今日在Instagram的限時動態上上傳了一張私訊截圖，並冷冷地配文寫道：「就算他不說，也很明顯能看出這人是在體育博彩裡輸光了錢。」截圖中的恐怖私訊內容直接針對史內爾夫妻威脅與勒索，信中寫道：「事情很簡單，告訴那個雜種，在10月20日之前自動引退，否則我會把你（妳）的手指一根一根剁下來。老子就算砸4萬美元把你追殺到底也無所謂，臭女人，他的期限只到10月20日為止，我已經警告過你了。」這封充滿血腥字眼與恐嚇意圖的私訊流出後，迅速在社群媒體上引發輿論沸騰，不少球迷嚴厲譴責運彩狂熱份子的失控行為，並呼籲警方與大聯盟當局應立即介入調查以確保球員及其家屬的人身安全。面對0勝3敗的淘汰危機，道奇主帥羅伯斯（Dave Roberts）在第4戰賽前記者會上透露了自己昨夜的心情：「昨晚確實翻來覆去睡不好，但今天早上醒來時感覺很好。現在的我們，到底還有什麼好失去的？」羅伯斯坦承球隊在系列賽中的打擊嚴重熄火，整季引以為傲的長打火力在國聯冠軍賽目前僅敲出2支長打，「事實就是我們一直打不出安打、揮不出長打，這不是道奇應有的棒球風格。」為了打破得分荒，羅伯斯在第4戰再度變陣，將日籍球星大谷翔平調回熟悉的開路先鋒，並將史密斯（Will Smith）排在第4棒。「我們現在只需要贏下一場比賽。最壞的結果無非就是輸球回家，所以我希望球員們能徹底釋放壓力、自由且放鬆地去打球。」羅伯斯強調，釀酒人今天同樣承受著必須擊敗道奇的壓力，全隊將拋開包袱，在主場迎戰這場只能贏不能輸的生死決戰。