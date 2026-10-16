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NBA 2026-27新賽季開打在即，聯盟官方近日公布一年一度的總經理（GM）大調查。其中在「當比賽進入生死關頭，你最希望誰來執行最後一擊？」的票選中，金州勇士隊當家巨星柯瑞（Stephen Curry）斬獲高達50%的壓倒性票數，再度霸氣登頂。值得一提的是，由唐西奇（Luka Doncic）領軍的洛杉磯湖人隊，在西區戰力排名中僅被看好排在第6。儘管勇士隊新賽季面臨陣容缺陷與傷病困擾，但總管們對柯瑞在關鍵時刻的執行力依舊抱持絕對信心。在「最後一擊執行者」的調查中，柯瑞以50%的過半得票率強勢登頂，大幅領先上季率領紐約尼克隊勇奪總冠軍的布朗森（Jalen Brunson）。至於湖人隊巨星唐西奇與奧克拉荷馬雷霆隊的兩屆MVP「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），則同以10%的得票率並列第三。對勇士隊而言，雖然柯瑞獲得高層極高評價，但球隊前景不容樂觀。巴特勒（Jimmy Butler）因膝蓋前十字韌帶（ACL）撕裂長期缺陣、波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）無限期停賽，勇士在競爭激烈的西區被預測落在8至12名的邊緣位置。新賽季柯瑞必須在進攻端繳出頂級數據，並帶領倫德伯格（Yaxel Lendeborg）與波傑姆斯基（Brandin Podziemski）等年輕小將打出驚奇，才能在比分膠著的比賽中，為自己創造執行致命一擊的機會。相較於唐西奇個人獲得關鍵球榜第3的高度肯定，湖人隊的整體戰力卻被各隊總管潑了一盆冷水。在西區預測戰力榜中，由怪物新人文班亞馬（Victor Wembanyama）領軍的聖安東尼奧刺客隊與SGA坐鎮的雷霆隊高居前二，明尼蘇達灰狼、丹佛金塊與休士頓火箭則分列3至5名；湖人隊僅名列第6，甚至沒有任何一位GM認為湖人能擠進西區前三名。湖人自從前年將戴維斯（Anthony Davis）交易至獨行俠換來唐西奇後，戰績始終未能達到爭冠預期。今年夏天球隊雖應唐西奇要求從爵士交易來防守中鋒凱斯勒（Walker Kessler），並簽下塞克斯頓（Collin Sexton）與葛萊姆斯（Quentin Grimes）等後衛，但前場深度依然不足。由於唐西奇的合約僅剩兩年，湖人若無法在總教練瑞迪克（JJ Redick）帶領下衝出重圍，不僅面臨落入附加賽的危險，更可能面臨唐西奇未來動向未明的巨大壓力。