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沿路補血變強颱巨獸！薔琵「路徑2劇本」曝光

未來將會發展成七級風暴風半徑可達250至280公里，十級風暴風半徑也在80至100公里，強度發展介於中度颱風到強烈颱風等級之間

▲林得恩指出，薔琵颱風即將進入一個適合它繼續發展增強的海域，未來將會發展成七級風暴風半徑可達250至280公里，十級風暴風半徑也在80至100公里的颱風。（圖/林老師氣象站）

歐洲傳統物理模式ECMWF認為預計周末至下周一經過島附近，接著朝琉球東南方海面移動，向北分量增多，並逐漸開始拋物線轉向。

而美國NCEP數值模式及AI數值模式等則均認為，薔琵颱風未來的運動路徑將會非常靠近台灣，對台灣影響程度會加大

▲目前薔琵颱風的路徑各模式預測分歧，有比較早北轉地傳統物理模式，AI模式則認為薔琵移動路徑較靠近台灣，都還有待觀察。（圖/賈新興臉書）

薔琵颱風最快下周一變強颱！光復連假起台灣影響最劇烈

將視太平洋高壓強弱，決定是否繼續偏西或就此北上。