薔琵颱風日前生成後持續往西北西穩定前行，由於沿途經過洋面有利於颱風發展，薔琵颱風將最快明天就升級中颱、下周一變成強颱，暴風半徑上看280公里以上。氣象專家「林得恩」表示，目前薔琵颱風運動路徑各國數值模式看法還沒有共識，要看太平洋高壓西伸或東退的程度來決定，目前分為提早北轉對台灣影響較小，如果較靠近台灣北轉影響則較大，從下周四起至周六台灣受薔琵颱風影響最劇烈。
沿路補血變強颱巨獸！薔琵「路徑2劇本」曝光
林得恩在「林老師氣象站」貼文指出，薔琵颱風即將進入一個適合它繼續發展增強的海域，包含有低至中等強度的垂直風切海域（5至15節）、溫暖的海面溫度（攝氏29至30度）、海洋熱含量達標準的有利環境，向西北西穩定移動同時持續補血，未來將會發展成七級風暴風半徑可達250至280公里，十級風暴風半徑也在80至100公里，強度發展介於中度颱風到強烈颱風等級之間；將會是個又大、又強的颱風。
林得恩說，薔琵颱風未來的運動路徑，將循著環境駛流場的導引，也就是太平洋高壓西伸或東退的程度來決定，各國數值模式的看法仍然相當分歧。歐洲傳統物理模式ECMWF認為預計周末至下周一經過島附近，接著朝琉球東南方海面移動，向北分量增多，並逐漸開始拋物線轉向。
而美國NCEP數值模式及AI數值模式等則均認為，薔琵颱風未來的運動路徑將會非常靠近台灣，對台灣影響程度會加大，不過由於時間還尚久，環境仍在調整當中，不確定性大，應該持續追蹤監測其未來的發展趨勢。
薔琵颱風最快下周一變強颱！光復連假起台灣影響最劇烈
中央氣象署也表示，薔琵昨天成颱後，強度正在慢慢增強，最快明天清晨至上午就會增強為中颱，並在3天後、下周一（19日）增強為強颱，薔琵5天內將偏西至西北西移動，直到下周四（22日）抵達日本南方海面，將視太平洋高壓強弱，決定是否繼續偏西或就此北上。
氣象署說，從下周三開始東北季風增強，北部及宜蘭天氣轉涼，桃園以北及宜蘭有局部短暫陣雨，花東及恆春半島有零星短暫陣雨；下周五、周六受到東北季風及颱風外圍環流影響，北部及宜蘭天氣較涼，有局部短暫陣雨，花東有零星短暫陣雨，中南部多雲到晴；下周日隨著颱風北上遠離，台灣附近持續受到東北季風影響，北部及宜蘭天氣較涼；大台北、東半部地區有零星短暫雨，桃園以南多雲到晴。
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林得恩在「林老師氣象站」貼文指出，薔琵颱風即將進入一個適合它繼續發展增強的海域，包含有低至中等強度的垂直風切海域（5至15節）、溫暖的海面溫度（攝氏29至30度）、海洋熱含量達標準的有利環境，向西北西穩定移動同時持續補血，未來將會發展成七級風暴風半徑可達250至280公里，十級風暴風半徑也在80至100公里，強度發展介於中度颱風到強烈颱風等級之間；將會是個又大、又強的颱風。
而美國NCEP數值模式及AI數值模式等則均認為，薔琵颱風未來的運動路徑將會非常靠近台灣，對台灣影響程度會加大，不過由於時間還尚久，環境仍在調整當中，不確定性大，應該持續追蹤監測其未來的發展趨勢。
中央氣象署也表示，薔琵昨天成颱後，強度正在慢慢增強，最快明天清晨至上午就會增強為中颱，並在3天後、下周一（19日）增強為強颱，薔琵5天內將偏西至西北西移動，直到下周四（22日）抵達日本南方海面，將視太平洋高壓強弱，決定是否繼續偏西或就此北上。
氣象署說，從下周三開始東北季風增強，北部及宜蘭天氣轉涼，桃園以北及宜蘭有局部短暫陣雨，花東及恆春半島有零星短暫陣雨；下周五、周六受到東北季風及颱風外圍環流影響，北部及宜蘭天氣較涼，有局部短暫陣雨，花東有零星短暫陣雨，中南部多雲到晴；下周日隨著颱風北上遠離，台灣附近持續受到東北季風影響，北部及宜蘭天氣較涼；大台北、東半部地區有零星短暫雨，桃園以南多雲到晴。