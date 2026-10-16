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▲山本由伸在國聯冠軍賽G2僅投2.2局失3分，寫下個人生涯季後賽最短先發紀錄。（圖／路透／達志影像）

洛杉磯道奇在國聯冠軍賽陷入0勝3敗絕境，今（16）日迎戰密爾瓦基釀酒人的G4，輸球就確定無緣世界大賽。即使已經沒有退路，總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽前仍明確表示，史庫柏（Tarik Skubal）與山本由伸都不會從牛棚待命，球隊將把兩位王牌保留給後續賽事。道奇在系列賽前3戰全敗，外界因此關注教練團是否會在G4採取更激進的投手調度，甚至提前動用原定後續先發的史庫柏與山本由伸。被問到山本是否可能從牛棚登板，羅伯斯直接回答：「不會，沒有這個打算。」史庫柏與山本分別擔任國聯冠軍賽G1、G2先發。史庫柏首戰主投5局失2分，山本第2戰則只投2.2局失3分，寫下個人生涯季後賽最短先發紀錄。羅伯斯解釋，道奇牛棚目前體力充足，球隊沒有必要提前動用原定先發投手，「我們的牛棚投手都獲得充分休息，而且每個人都非常、非常有實力。」他也清楚球隊必須先贏下眼前的比賽，但仍不願為了搶救G4，徹底打亂後續輪值計畫。「你們還是得贏下4場比賽才能晉級，但顯然，首先必須先贏下一場，這一點我完全理解。」羅伯斯說，「不過簡單來說，答案就是不會。」道奇G4由明星右投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）掛帥先發，教練團預計按照正常方式啟用後援投手。如果球隊順利延長戰線，史庫柏可望接手G5。根據日本媒體《產經體育》報導，若道奇能將系列賽延長至G6，山本由伸預計將再次擔任先發。這也意味著羅伯斯仍以「連贏4場」為前提安排輪值，沒有選擇將所有王牌一次押在G4。不過，道奇如今每場都面臨輸球就淘汰的壓力。羅伯斯選擇相信休息充足的牛棚，一旦葛拉斯諾提前退場或後援投手失守，保留兩大王牌的決定勢必再度引發檢討。