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▲大谷翔平在國聯冠軍賽G3單場3度上壘，打席內容有所改善，成為他重返第一棒的重要原因。（圖／翻攝自道奇官方X）

洛杉磯道奇在國聯冠軍賽陷入0勝3敗絕境，今（16）日迎戰密爾瓦基釀酒人，再輸一場就確定淘汰。總教練羅伯斯（Dave Roberts）決定讓大谷翔平重返熟悉的第一棒、指定打擊，這也是他本屆季後賽首度擔任開路先鋒。羅伯斯透露，大谷日前甚至留在球場練習到晚間9點，積極調整打擊狀態，讓教練團決定在G4生死戰將進攻希望押在他身上。大聯盟季後賽史上，過去42支在7戰4勝制系列賽陷入0勝3敗的球隊，僅有1隊成功連贏4場逆轉晉級，翻盤率只有2.4％。唯一成功案例是2004年波士頓紅襪，當時他們在美聯冠軍賽連贏4場逆轉淘汰紐約洋基。如今道奇若想挺進世界大賽，也必須完成相同壯舉。不過，在思考讓3追4之前，道奇首先必須拿下G4，避免遭釀酒人橫掃。大谷在本屆季後賽打擊狀況低迷，棒次也一路從前段向後調整，前一戰甚至被排在第六棒。面對輸球就淘汰的G4，羅伯斯再次改動打序，讓大谷回到例行賽最熟悉的第一棒。談到這項安排，羅伯斯表示：「從這幾天練習的情況來看，我覺得他的心理狀態很好，昨天的打席內容也非常不錯。我也想做出一些改變，畢竟我們顯然沒有發揮原本應有的實力，所以決定稍微調整一下。」當記者進一步詢問，是否希望在攸關球季存亡的比賽中，把球隊進攻交給大聯盟最頂尖的球員，羅伯斯坦言確實有這層考量。「當然，這也是原因之一。」羅伯斯說，「但球員自己也必須展現出值得讓我們押寶的表現。」羅伯斯透露，大谷為了擺脫打擊低潮，私下投入許多時間調整，「前天晚上，他一直留在這裡練習到晚上9點。再加上昨天的打席表現，綜合所有因素考量後，我認為毫無疑問應該讓他擔任第一棒。」大谷在G3雖然沒有敲出長打，仍繳出2打數1安打，另獲得1次保送及1次觸身球，單場3度上壘。相較前兩戰持續追打壞球，他的選球與擊球內容已有改善，也成為羅伯斯調整棒次的重要依據。讓大谷擔任第一棒，除了回到熟悉位置，也代表他有機會獲得全隊最多打席。羅伯斯直言：「我相信今天讓他有5次打擊機會，能夠為球隊創造最大的得分及贏球機會。」