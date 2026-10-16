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▲卡里姆曾不只一次面對生死考驗，都存活下來，沒想到竟命喪遊樂園雲霄飛車。（圖／翻攝自IG）

美國喬治亞州知名的「喬治亞六旗樂園」（Six Flags Over Georgia），本月12日發生致命事故，1名男性遊客在搭乘高速雲霄飛車「歌利亞」（Goliath）時，被從座位上拋飛，過程中還多次撞擊雲霄飛車車廂，墜落至下方遊樂設施附近，不治身亡。有外媒追蹤死者過往經歷，發現他不只一次逃過死神，甚至就在雲霄飛車慘劇發生前3週，才剛從一樁火燒車事故中倖存，沒想到不久後就命喪遊樂園。綜合外媒報導，死者是42歲的卡里姆（ Hassan Jihad Ibn Kariem），生前任職於亞特蘭大的衛斯理國際學院（Wesley International Academy），負責校園資訊相關工作，人生數度遭逢「重大考驗」。報導指出，大約3週前，卡里姆跟10歲女兒才剛遭遇車輛起火事故，所幸2人及時脫身，沒有受傷。除了火燒車，卡里姆過去還曾2度罹癌病抗癌成功，卻終究沒能躲過這次意外。他任職的衛斯理國際學院透過聲明表達哀悼，聲稱卡里姆是一位深受愛戴的同事、朋友，也是衛斯理大家庭12年來不可或缺的一員，他的離世令整個學校深感悲痛。事故發生於美國當地時間12日下午，卡里姆搭乘「歌利亞」雲霄飛車時，被從座位上甩出，還波及其他乘客，他的身體在墜落前曾3度撞擊車廂，血還噴濺到其他乘客身上。「歌利亞」雲霄飛車高約61公尺，時速可達112公里，事故發生後，園方立即關閉該設施，配合主管機關調查。隨著調查持續進行，安全固定裝置是否存在問題也受到關注。1位母親透露，她的孩子在事故發生前約1小時，也搭過同一座雲霄飛車，遇到安全壓桿無法穩定鎖住的情況，還因此更換座位。另有乘客表示，搭乘時曾感覺安全壓桿「不夠牢固」。不過，這些說法目前仍屬乘客證詞，尚不能證明安全壓桿故障，就是此次死亡事故的原因。喬治亞州主管機關表示，該設施最近一次官方檢查是在今年3月，當時沒有記錄違規或要求停用的缺失，目前仍在全面檢視設備、操作方式及相關紀錄。原文連結：