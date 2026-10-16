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▲一隻阿圓（右）過去與傑米鹿（左）曾一起飛到韓國念語言學校。（圖／翻攝自一隻阿圓YouTube）

▲一隻阿圓黑歷史回顧 曾違反防疫規定被罵到哭（圖／翻攝自一隻阿圓YouTube）

百萬YouTuber「一隻阿圓」2024年被拍到與《木曜4超玩》前製作人陳百祥同居，兩人隨後低調認愛，但阿圓昨（15）日卻突然發文坦言「今年結束了一段非常長的關係」，被視為分手宣言，引爆討論，一隻阿圓的身分背景也引起關注。《NOWNEWS今日新聞》本文將介紹一隻阿圓走紅故事、黑歷史爭議，包括她曾坦言自己2歲時罹癌切除右腎，還拍過不穿內衣出門的影片，在YouTube上吸引435萬人次觀看。一隻阿圓本名王莉茵，出生在台南，畢業於國立高雄科技大學應用德語系，出社會工作後，曾擔任電台DJ、節目企劃，本來夢想是想成為一名記者，但後來認識部落客「傑米鹿」（米鹿）後，受到他影響，開始經營自媒體，並跟傑米鹿一起到韓國念語言學校。阿圓也因為收入與名氣逐漸壓過傑米鹿，導致必須承擔更多經濟開銷，內心產生不平衡，最終在交往5年後，主動提出分手，與傑米鹿和平分開。這起分手事件發生在2020年1月，當時掀起許多粉絲關注，因為阿圓過去總是不避諱在頻道中與傑米鹿放閃，外界沒想到如此恩愛的兩人也會走上分手局面。分手後阿圓頻道粉絲不斷上漲，粉絲也注意到她肚子上有一道長約10公分的清晰手術傷疤，阿圓2021年才發文坦承，自己在2歲時曾經罹癌：「」粉絲這才得知阿圓一路走來的不易。不過爆紅後，隨之而來的還有網友的放大檢視。，未自主隔離14天，讓她被網友罵爆。阿圓當時火速發布道歉貼文，發現粉絲不買單後，又迅速拍影片再度道歉：「造成這一次…這麼大的事件，我想要跟大家說聲對不起。」她更忍不住在影片中痛哭，表示自己看到鋪天蓋地而來罵聲，也很不知所措，她會努力改進變成更好的自己，不讓粉絲失望。這兩波道歉攻勢後，大家才慢慢原諒她，阿圓也繼續復出拍影片。而阿圓後來也逐漸掌握屬於自己的流量密碼，。第一支影片是她跟傑米鹿交往時期拍的，當時她挑戰不穿內衣走在台北街頭，雖然明顯激凸，但阿圓發現路上的人其實根本不會盯著看，應該沒人發現她沒穿內衣，讓她愈來愈自在，該支影片吸引435萬人次觀看。第2支影片則是她挑戰在美國也不穿內衣出門，這次阿圓在路上遇到很多跟她一樣解放內衣束縛的女生，她覺得這沒什麼大不了，不會有異樣眼光看過來，這支影片累積412萬人次觀看，同樣很驚人。而她這種獨立、勇於挑戰自我的形象深受粉絲喜愛，讓現年33歲的阿圓成為101萬粉絲訂閱的當紅YouTuber。