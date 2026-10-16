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在國家聯盟冠軍系列賽（NLCS）吞下3連敗、面臨絕境的洛杉磯道奇隊，今（16）日在主場迎戰密爾瓦基釀酒人隊的第4戰徹底覺醒。重回第1棒的大谷翔平，在2局下半掃出一支價值連城的3分打點全壘打，打破長達58天、116打席的全壘打荒，轟出個人今年季後賽首轟，並將日籍球員在MLB季後賽最多轟紀錄推進至12轟。今日面對釀酒人隊，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）把昨日打第6棒的大谷翔平重新調回最熟悉的第1棒。2局下半道奇取得1：0領先、2人出局一二壘有人的得分良機，大谷翔平面對道奇棄將梅森（Dustin May）鎖定甜球果斷揮棒，炸裂3分打點全壘打，瞬間引爆道奇球場的狂熱歡呼，本人也大吼踩出確信步。這記全壘打對大谷翔平而言意義重大。自8月18日擊出例行賽第30轟以來，大谷因右二頭肌發炎、左膝與頸部不適等於9月首度進入傷兵名單（IL）。復出後他的手感持續冰冷，一度陷入連續26場比賽、116打席無全壘打的生涯最慘低潮。季後賽前7場比賽大谷22打數僅敲出4安，且完全沒有長打與打點進帳，甚至引來部分美媒質疑是否該將他暫離先發名單。如今大谷在生死關頭一棒轟出破陰霾的季後賽首轟，用實力粉碎所有質疑。這一轟是大谷翔平自去年世界大賽第3戰以來，睽違12場季後賽再度開轟。連同2024年的3轟與2025年的8轟，大谷在MLB季後賽生涯已累積12支全壘打，持續刷新由他自己保持的日籍球員季後賽最多全壘打紀錄。雖然大谷翔平本季因傷病困擾僅以30轟結算例行賽，未能延續前幾年單季 40 轟以上的狂暴輸出，但在道奇隊面臨淘汰邊緣的生死一戰中，這位當家巨星再次用棒子證明了自己的英雄本色。