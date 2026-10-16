開除黨籍是否等於宣判政治死刑？國民黨中常會選前祭出鐵腕，通過 24 人懲處名單，徐慈檉等 10 人遭最重「開除黨籍」，何志勇、曹爾元等 14 人則遭「撤銷黨籍」。不過，被開鍘並不代表政壇路斷，藍營總召傅崐萁與立委陳玉珍過去皆曾遭鍘卻強勢重返。《NOWNEWS今日新聞》帶讀者一次看懂處分差異與解套關鍵。
🟡開除與撤銷黨籍差在哪？最長需等待3年或6年
外界好奇同樣是遭黨紀懲處，開除黨籍與撤銷黨籍到底有何不同？依據中國國民黨《黨員違反黨紀處分規程》，兩者核心差異在於處分輕重以及申請恢復黨籍的年限門檻。
「開除黨籍」屬於黨內最嚴厲處分，受處分者在滿 6 年內不得提出恢復黨籍請求，且未來即便提出，審查標準也極為嚴格；「撤銷黨籍」則屬次重處分，受處分者在 3 年內不得請求恢復黨籍。兩者在懲處期間均會完全喪失黨籍與黨職，但撤銷黨籍者的回歸期程相對具備彈性。
🟡24人開鍘名單一次看！違紀脫黨參選成為主因
國民黨文傳會主委陳以信指出，本次懲處由中央考紀會彙整提報，主因多為未經黨內初選或提名機制，逕自登記參選地方首長、民代，甚至替非本黨候選人公開站台。
撤銷黨籍（14人）：前文傳會副主委兼發言人何志勇因堅持參選新竹市長違反藍白合作協議；前連江縣地政局長曹爾元無黨籍參選連江縣長；陳茂嘉違紀參選新北市議員、張書華參選台中市議員；另有張兆恩、呂學記、劉定唐、萬中興、李忠祥、周啟陽等議員參選人，以及鄉鎮長參選人鄭桂鐘、鄭萬正、陳文福。
開除黨籍（10人）：徐慈檉（「檉」音同「撐」，以親民黨參選桃園市議員）、劉仲書（披時代力量戰袍參選宜蘭縣議員）；以及曾庭筠、何垂珍、廖翊鈞、劉瑞麟、吳立民、項秀蘭、郭嘉呈與陳明達。
停權處分（1人）：黃賢能以無黨籍參選宜蘭縣議員並表態支持民進黨縣長候選人林國漳，遭處以停權 1 年。
🟡被開鍘非判政治死刑！傅崐萁陳玉珍成功翻身
雖然黨規訂有 3 年與 6 年等待期，但在台灣政壇現實中，違紀遭開鍘往往會隨著大選整隊與政治實力消長而出現解套轉圜，藍綠兩黨皆有重量級人物成功回歸。
國民黨現任立院總召傅崐萁，2009 年因脫黨參選花蓮縣長遭國民黨開除黨籍，歷經 12 年無黨籍征戰並穩固地方實力後，於 2021 年底藉由黨中央推出的「同舟計畫」專案大赦順利恢復黨籍；立委陳玉珍 2019 年以無黨籍參選金門立委補選遭撤銷黨籍，勝選後以強大戰力獲考紀會主動「撤銷原處分」恢復黨籍。
此外，民進黨前高雄市議員陳致中 2010 年脫黨參選遭除名，5 年期滿後亦循程序重新入黨，印證在選票實力面前，黨紀往往具備彈性空間。
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外界好奇同樣是遭黨紀懲處，開除黨籍與撤銷黨籍到底有何不同？依據中國國民黨《黨員違反黨紀處分規程》，兩者核心差異在於處分輕重以及申請恢復黨籍的年限門檻。
「開除黨籍」屬於黨內最嚴厲處分，受處分者在滿 6 年內不得提出恢復黨籍請求，且未來即便提出，審查標準也極為嚴格；「撤銷黨籍」則屬次重處分，受處分者在 3 年內不得請求恢復黨籍。兩者在懲處期間均會完全喪失黨籍與黨職，但撤銷黨籍者的回歸期程相對具備彈性。
國民黨文傳會主委陳以信指出，本次懲處由中央考紀會彙整提報，主因多為未經黨內初選或提名機制，逕自登記參選地方首長、民代，甚至替非本黨候選人公開站台。
撤銷黨籍（14人）：前文傳會副主委兼發言人何志勇因堅持參選新竹市長違反藍白合作協議；前連江縣地政局長曹爾元無黨籍參選連江縣長；陳茂嘉違紀參選新北市議員、張書華參選台中市議員；另有張兆恩、呂學記、劉定唐、萬中興、李忠祥、周啟陽等議員參選人，以及鄉鎮長參選人鄭桂鐘、鄭萬正、陳文福。
開除黨籍（10人）：徐慈檉（「檉」音同「撐」，以親民黨參選桃園市議員）、劉仲書（披時代力量戰袍參選宜蘭縣議員）；以及曾庭筠、何垂珍、廖翊鈞、劉瑞麟、吳立民、項秀蘭、郭嘉呈與陳明達。
停權處分（1人）：黃賢能以無黨籍參選宜蘭縣議員並表態支持民進黨縣長候選人林國漳，遭處以停權 1 年。
雖然黨規訂有 3 年與 6 年等待期，但在台灣政壇現實中，違紀遭開鍘往往會隨著大選整隊與政治實力消長而出現解套轉圜，藍綠兩黨皆有重量級人物成功回歸。
國民黨現任立院總召傅崐萁，2009 年因脫黨參選花蓮縣長遭國民黨開除黨籍，歷經 12 年無黨籍征戰並穩固地方實力後，於 2021 年底藉由黨中央推出的「同舟計畫」專案大赦順利恢復黨籍；立委陳玉珍 2019 年以無黨籍參選金門立委補選遭撤銷黨籍，勝選後以強大戰力獲考紀會主動「撤銷原處分」恢復黨籍。
此外，民進黨前高雄市議員陳致中 2010 年脫黨參選遭除名，5 年期滿後亦循程序重新入黨，印證在選票實力面前，黨紀往往具備彈性空間。