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美股4大指數漲多跌少，台股今（16日）開高，以46995點開出，上漲25點，盤中漲幅持續收斂，目前上漲25點，暫報46995點。權王台積電（2330）開盤下跌10元，以2430元開出，盤中跌幅收斂至5元，暫報2435元。觀察盤面焦點個股，台積電（2330）下跌5元至2435元，跌幅0.2％；鴻海（2317）上漲1.5元，暫報241元；聯發科（2454）上漲90元，暫報4255元。美股前一交易日漲多跌少，道瓊工業指數上漲556.21點，收在52177.69點；標準普爾500指數上漲25.12點，收在7744.06點；那斯達克指數上漲20.16點，收在26713.03點。不過，費城半導體指數逆勢下跌103.17點，收在11581.21點。