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洛杉磯道奇隊今（16）日在國家聯盟冠軍賽（NLCS）第4戰迎來退無可退的生死對決。面對0勝3敗的絕對絕境，重返開路先鋒的大谷翔平，在2局下半轟出一記飛距離達428英尺的特大號三分砲，是個人今年的季後賽首轟。這一轟讓釀酒人總教練當場傻眼、讚嘆不已，而《NHK BS》球評田口壯也精闢剖析，指出大谷這記怪力彈的關鍵並非盲目發力，而是展現了很好的打擊平衡。面臨0勝3敗退無可退的絕境，道奇隊今日將大谷翔平調回最熟悉的開路先鋒角色。2局下半大谷迎來第二打席，面對前隊友、釀酒人右投梅伊（Dustin May），在球數1好1壞後，鎖定一顆內角偏低的95.1英哩（約153公里）卡特球，打擊速度高達113.1英哩（約182公里）、仰角34度，球像是砲彈般直奔右外野觀眾席。確認擊出全壘打的瞬間，大谷翔平張開雙手、順勢將球棒帥氣甩開，並朝向休息區怒吼，瞬間引爆道奇球場的狂熱氣氛。回到休息區後，他更與隊友羅哈斯（Miguel Rojas）熱情慶祝，兩人一起比出愛犬「Decoy）」的招牌手勢，為球隊建立4：0的領先優勢。賽中接受《FOX Sports》連線採訪時，釀酒人隊總教練墨菲被問及此前成功封鎖大谷、如今卻遭擊出怪力彈是否會改變後續策略時，表情無奈地表示：「那是非常精彩的一次揮棒。雖然我沒看清楚那球投在哪裡，但大谷本來就擁有這樣的能力，大家都很清楚。接下來面對他，我們依然只能盡全力去限制他。」對於大谷翔平如何走出連續26場比賽、116打席無全壘打的陰霾並在生死戰轟出這記全壘打，前大聯盟日籍名將田口壯在《NHK BS》的解說中特別點出關鍵。田口壯指出，大谷這一棒之所以能產生如此恐怖的威脅，「並不是靠盲目用力揮擊，而是在極佳的身體平衡狀態下精準出棒。」在維持重心與協調性的前提下完整釋放力量，才是他能轟出怪力彈的主因。