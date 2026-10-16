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美國公布9月份生產者物價指數（PPI）創下2022年來最大增幅，進一步凸顯通膨壓力，升息疑慮未除，美元指數在102高檔盤整，不過，台北股、匯市今（16）日早盤表現兩樣情，台股跌深反彈，新台幣再貶逾2角，貶破32.5元。就國際匯市來看，美國公布9月份生產者物價指數（PPI）月增1.3%、年增6.3%，皆創下自2022年以來最大增幅，顯示通膨壓力仍在，美元有撐，美元指數在102.04附近。亞洲主要貨幣兌美元今日早盤走弱，其中日圓兌美元從157.942貶至158.181，目前在158.128盤整，韓元兌美元從1338.91貶至1347.18，離岸人民幣兌美元也從6.6885貶至6.6911。至於新台幣兌美元今日早盤再貶，以32.29元、貶值2.5分開出，在台股跌深反彈之下，一度翻升來到32.29元，但由於外資昨日大砍台股逾3千億元，並持續匯出資金，新台幣很快又回貶，並進一步貶破32.4元及32.5元，一度下探32.506元，重貶2.41角。