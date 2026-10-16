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洛杉磯道奇球星大谷翔平在國聯冠軍賽G4轟出3分砲，終結連續116打席全壘打荒，也打破本屆季後賽沒有長打及打點的沉寂。釀酒人總教練墨菲（Pat Murphy）隨即在比賽中的現場訪問被問到，這一棒是否會改變球隊接下來的對戰策略，他表情凝重地表示，大谷本來就具備這種能力，釀酒人只能繼續設法做出最佳應對。大谷在國聯分區系列賽4場比賽，13打數僅敲2支安打，打擊率1成54，沒有任何長打及打點。進入國聯冠軍賽後，前3戰合計9打數2安打，仍未能展現長打火力。截至G4賽前，大谷本屆季後賽22打數只有4支安打，打擊率1成82，長打與打點都是零。釀酒人投手透過內外角速球搭配變化球，持續破壞他的揮棒節奏，也讓大谷棒次從第四棒一路被調降至第六棒。面對輸球就淘汰的G4，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）將大谷移回熟悉的第一棒，希望增加他的打擊次數，也重新排列球隊進攻核心。大谷在2局下第2次打擊迎戰前道奇隊友梅伊（Dustin May），當時道奇以1：0領先，並有兩出局、一二壘有人的得分機會。大谷在球數1好1壞後，逮中一顆內角偏低、時速95.1英里（約153公里）的卡特球，擊出打球初速113.1英里（約182公里）、飛行距離428英尺（約130公尺）的3分砲，將領先擴大至4分。這發全壘打的擊球仰角達34度，大谷出棒後便知道球有機會飛出牆外，隨即高舉雙手慶祝，繞過三壘時更朝道奇休息區激動怒吼。墨菲在比賽進行期間接受現場訪問，主持人直接詢問，釀酒人先前對大谷的投球策略相當成功，是否會因為這次揮棒而改變後續對戰方式。墨菲回應：「那是一次非常棒的揮棒。我沒有確切看到球投在哪個位置，但大谷就是具備這種能力，我們也一直都知道。」對於是否調整配球，墨菲並未透露具體計畫，僅表示：「接下來面對他，我們還是只能盡力做到最好。」雖然墨菲沒有承認釀酒人將改變策略，但大谷終於展現長打威脅，勢必影響投手後續的攻擊方式。尤其道奇將貝茲（Mookie Betts）與弗里曼（Freddie Freeman）排在大谷身後，若選擇閃躲或增加壞球比例，也可能讓道奇的MVP打線獲得更多上壘與串聯機會。