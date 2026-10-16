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選戰倒數43天，台北市長蔣萬安今（16）日接受資深媒體人王淺秋專訪，談到大兒子蔣得立因他的工作受到波及，他坦言跟太太石舫亘有時會擔心兒子，怕他心情沮喪，但其實兒子反過來會安慰他，「爸爸不用擔心，就專心在工作上面」，讓太太感動覺得孩子長大了，願意面對外界的一切；他也謝謝太太這段時間比較辛苦，至於選戰最後階段太太是否會站出來，蔣萬安說尊重她的時間安排，但如果可以當然希望扮演分身。蔣萬安昨接受民眾黨主席黃國昌專訪，兩人談到家庭成員受到工作波及最無法忍受，像是黃國昌的太太穿恐龍裝被公布氣壞了，王淺秋詢問，這段時間從兒子到被黑的很多，家人給他多少動力？蔣萬安坦言，他跟太太有時很擔心大兒子蔣得立心情受影響，尤其這個年紀的孩子，看到網路社群，怕他心情沮喪，沒想到反而是兒子來安慰他，很成熟的說「爸爸不用擔心，就專心在工作上面，他一切都很好」，讓太太非常感動，覺得孩子長大了，願意面對外界的一切。蔣萬安也說，太太最近很辛苦，花很多心力照顧二、三寶兒子，還要哄睡覺，這段時間確實仰賴太太很多地方。至於最後階段太太是否會站出來？蔣萬安表示尊重太太的時間安排，但她現在確實分身乏術，因為兩個小孩年齡接近、活潑好動，要接送、準備早餐和照顧日常生活，同時也有自己的事情要忙，是不是還有時間幫忙要再討論，但如果可以，當然希望在沒辦法跑到的行程扮演分身。王淺秋追問太太這段時間最常說的話，蔣萬安說就是「加油！」兩人每天入睡前會聊天、分享心情和傾聽，太太也會聽他心情分享，這是每一天可以讓他最放鬆、感覺最自在的時候。