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洛杉磯道奇今（16）日在國聯冠軍賽G4背水一戰迎戰密爾瓦基釀酒人，球員家屬組成的「道奇夫人團」也在主場集結，為陷入0勝3敗絕境的球隊加油。大谷翔平妻子真美子連續第2天進場觀戰，身穿一襲白色服裝、面帶微笑入鏡，引起日本球迷熱烈討論。由道奇球員妻子與家屬組成的夫人團，更新官方Instagram，分享成員在道奇球場看台區的合照。這次共有27人入鏡，真美子也站在最後一排，身穿白色短袖上衣與白色長褲，面帶笑容看向鏡頭。季後賽期間，道奇球員家屬固定會在球場集合，為球隊及另一半加油，也被不少球迷稱為道奇的「勝利女神團」。面對球隊0勝3敗、再輸一場就淘汰的危急情勢，夫人團在貼文中寫道：「第4戰，我們會大聲加油！」希望透過主場聲援，幫助道奇延長系列賽。真美子前一戰便曾現身道奇球場，這次再度進場支持大谷，也是她連續第2天為丈夫及球隊加油。照片曝光後，不少日本球迷留言表示：「真美子今天的笑容也很漂亮」、「真美子來加油了，大谷要加油」、「希望靠著女神們的力量，從這裡開始逆轉」、「各位丈夫，今天一定要贏。」另外也有球迷向夫人團喊話：「這正是道奇現在需要的力量！」希望球員家屬帶來的支持，能協助球隊擺脫連敗。面對國聯冠軍賽G4，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）將大谷調回熟悉的第一棒、指定打擊，也是他本屆季後賽首度擔任開路先鋒。大谷沒有讓現場家人與球迷等待太久，2局下從前隊友梅伊（Dustin May）手中轟出3分全壘打，終結連續116打席沒有開轟的低潮，幫助道奇擴大領先優勢。大聯盟過去42支在7戰4勝制系列賽陷入0勝3敗的球隊，僅有2004年波士頓紅襪完成讓3追4。道奇若想複製奇蹟，必須先贏下眼前的G4，而真美子與球員家屬也在看台全力支持，盼望球隊拒絕在主場遭到淘汰。