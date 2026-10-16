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▲一年一度的「臺中爵士音樂節」將登場，今年總計將有來自11國、23組團隊登台。（圖／台中爵士音樂節臉書）

▲「2026臺中爵士音樂節」交通指南（圖／台中爵士音樂節臉書）

▲「2026臺中爵士音樂節」交通指南（圖／台中爵士音樂節臉書）

▲「2026臺中爵士音樂節」交通指南（圖／台中爵士音樂節臉書）

台中市府宣告，「2026臺中爵士音樂節」即將於今（16）日登場，連續10天在臺中市民廣場演出，今年以「爵士巨人來了When Giants Play」為主題，總計將有來自11國、23組團隊登台，包含葛萊美獎肯定音樂家、日本爵士金獎樂團以及臺灣優秀爵士樂手等，《NOWNEWS今日新聞》整理表演卡司、時間表與交通指南一次看。：爵士巨人來了（When Giants Play）：2026年10月16日 ～ 10月25日：臺中市民廣場（主要免費露天舞臺）：來自11個國家、共23組國際與臺灣優秀音樂團隊接力演出10月16日（五）19:00-20:00 Soul Almighty、20:30-21:30 台中爵士節慶大樂團ft.Taichung Star10月17日（六）19:00-20:00 Alessio Menconi Trio、20:30-21:30 黃瑞豐樂團ft.台語金曲歌后李竺芯10/18（日）19:00-20:00 スガダイロー ft.謝明諺、瀨尾高志&本田珠也、20:30-21:30 Alfredo Rodriguez Trio10月19日（一）19:00-20:00 Leon Hsu Quartet、20:30-21:30 BAD TRIP SUMMER10月20日（二）19:00-20:00 許郁瑛三重奏、20:30-21:30 T-SQUARE10月21日（三）19:00-20:00 Rei&The Moving Castle、20:30-21:30 Sameka ＆ Interestring Quartet10月22日（四）19:00-20:00 福爾巴莎爵士樂團、20:30-21:30 Lambda Shift10月23日（五）17:30-18:30 Ron Magril Trio、19:00-20:00 Nene Heroine、20:30-21:30 台北爵士大樂隊10/24（六）17:30-18:30 Maria Kim、19:00-20:00 Michael Wang Quintet、20:30-21:30 Jocelyn Gould Quartet10/25（日）17:30-18:30 SKNLOVE ft.Sugar Birds x Dex Factor x Formosa Pandaz、19:00-20:00 The Soul Imposters、20:30-21:30 Kevin Haynes Grupo Elegua一、演出前20分鐘將進行佔位巡查二、椅凳、桌具請低於80公分三、聆聽區請勿使用擴音設備、大聲喧嘩四、理性飲酒，也別忘了留一個舒服的空間給身邊的爵迷🟡「：市民廣場周邊⏹︎公益路155巷（公益路～公正路）⏹︎中興街（285巷～263巷）⏹︎10月16日～10月22日，16:00–23:00⏹︎ 10月23日～10月25日，14:00–23:00部分路口禁止左轉：公益路、館前路、公益路155巷、英才路、美村路一段等路口，活動期間將依現場交通管制禁止左轉。公益路／中興街口另禁止直行，中興街方向將有交通管制，請依現場指引行駛。高鐵臺中站/臺中新烏日站（高鐵臺中站客運轉運站）：轉乘高鐵快捷公車159（高鐵臺中站.臺中公園）廣三SOGO（美村路）下車，步行至市民廣場。：可搭乘市區公車 11、27、51、301、302、306、309、324、307、308路 等路線。：依搭乘路線可在「草悟道」、「英才公益路口」、「科博館（專用道）」等站下車步行至會場。23路，下車站位為公益公園（公益路）、公益中美街口、美村公益路口、美村向上北路口、美村向上路口323、325、326路，下車站位為科學博物館（臺灣大道）323、325、326路，下車站位為中正國小333路，下車站位為中正國小（專用道）37路，下車站位為淡溝里、英才公園365路，下車站位為頂麻園（向上市場）、美村向上北路口、美村公益路口、草悟道（市民廣場）