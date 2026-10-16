我是廣告 請繼續往下閱讀

▲賴惠員今天鞠躬道歉。（圖／擷取自共訊）

台北101董事長賈永婕日前列席立法院財政委員會備詢，被民進黨籍召委賴惠員點名，「建議穿得跟我們一樣純樸」，雙方一度言詞交鋒，引起外界討論，不過，連綠營都力挺賈永婕，賴事後透過聲明道歉。對此，賴惠員今（16）日受訪時鞠躬道歉，「這邊跟大家跟賈永婕董事長再次致上歉意，真的很抱歉，真歹勢」。賈永婕日前赴立法院財政委員會備詢，由於其衣裝是外套披於肩上的穿著，賴惠員建議，穿著要像大家一樣純樸，並喊話「在國會殿堂還是要有一定的標準」，但當賈永婕強調他穿得和大家一樣時，賴惠員冷回「要繼續辯嗎？」相關對話引起綠營反彈，總統賴清德也透過社群發文說，「一個人的專業與認真，從來就不應該只用穿著來評斷」；賴惠員事後在第二度聲明也正式道歉。對此，賴惠員上午在立法院受訪時表示，星期三財政委員會衣著的問題，溝通不良造成大家誤解，深感抱歉，選舉已經進入倒數，占掉這麼多社會版面，他非常不安，這邊跟大家跟賈永婕董事長再次致上歉意，「真的很抱歉，真歹勢」。媒體詢問，在第一次發文時，稱有人反映賈董穿著，有人是誰？賴惠員並未回應僅稱，非常誠懇希望這個事情到此為止，「非常謝謝大家對委員會的關懷」。媒體追問，是否是賴清德施壓才道歉？賴惠員說，不會啦！至於會不會跟賈永婕去逛101？賴惠員回應，現在101周年慶，有打折。