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一等親曾罹患大腸癌 確診機率高出一般人2至4倍

衛福部今年公布最新台灣10大死因統計，大腸癌為發生人數第2名的癌症，且有2成患者確診時已第四期。醫師提到，罹患大腸癌的機率與大腸癌病患間的「關係遠近」有關聯，像是一等親中有人有大腸息肉或大腸癌家族史，機率會比一般人高出2至4倍，也建議提早至40歲進行檢查。書田診所胃腸肝膽科主任醫師邱展賢提到，診間遇過一名69歲男性，BMI值屬於肥胖，且家族有大腸息肉史，因為糞便有血而就診，大腸鏡檢查發現有息肉，內視鏡切除病理檢驗，診斷為早期大腸癌。另有一名57歲男性，父親有大腸癌史，而個案同樣因為糞便有血就診，大腸鏡檢查一樣發現大腸息肉，最終病理檢驗診斷為早期大腸癌。邱展賢說，還有76歲男性曾在7年前檢查大腸息肉，近期大腸鏡發現有「扁平大腸息肉」，經手術切除，病理檢驗診斷為原位癌。邱展賢指出，上述3位案例曾有大腸癌家族史，或發現過大腸息肉；而據研究顯示，有大腸癌家族史會提高罹癌的可能，其中「關係的遠近」及發病的年齡會影響罹癌風險的高低；部分大腸息肉也有癌化的可能，不能輕忽大腸癌的風險。邱展賢提到，以家族史而言，一等親，如父母、子女、兄弟姊妹中有人有大腸息肉或大腸癌家族史，罹患大腸癌的機率比一般人高出2至4倍，屬於「高度風險」。若一等親中有人在50歲以前確診大腸癌或發現高風險腺瘤息肉，風險更會顯著增加。一般人建議45至50歲開始做大腸鏡，但有家族史者應提早至40歲，或比家族中最年輕確診者的發病年齡再提早10年開始檢查。邱展賢說，二等親中有人罹患大腸癌，罹癌機率是一般人的1.5至2倍，建議至少要依公費篩檢的年齡，45歲起每2年進行一次糞便潛血檢查，有異常儘快接受大腸鏡檢查。另外一類是家族中「連續多代多人罹患大腸癌」，或合併有大量的腸道息肉，則須由醫師評估，討論追蹤方式及頻率。發現有大腸息肉時別輕忽。邱展賢說明，曾長過息肉的人中約有2至3成會再次長出息肉，且與大腸癌一樣，若家族中有大腸息肉的病史，長出息肉的機率也比一般人高。由醫師評估檢查及追蹤頻率。邱展賢提醒，大腸癌與大腸息肉除了遺傳因素外，也和後天的飲食、生活習慣有密切關係，因此要減少食用紅肉、加工食品，多吃蔬菜水果，並戒菸酒；同時培養運動習慣，規律的運動可以促進腸道蠕動，做好體重控制、定期篩檢，早期發現可早期治療。