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里長候選人高至成爆「曾打死2歲童」！遭判刑7年6個月入監服刑

高至成拿「愛的小手」毆打孩子頭部跟身體，導致男童昏迷送醫，隔日因顱內出血等傷勢死亡。

依照成年人故意對兒童犯傷害致人於死罪，判刑7年6個月，案件在2018年定讞，高至成也入監服刑。

▲高雄市三民區鼎西里里長候選人「高至成」近日遭到爆料，過去曾經因為持愛的小手毆打2歲男童，導致對方顱內出血死亡，遭判刑7年6個月。（圖/Threads）

高至成出獄登記參選高雄鼎西里里長！神隱不回應爭議「王婉諭心痛發聲」

兒虐及傷害致死罪並未被單獨列為不得參選事由，因此高至成參選在法律上並沒有任何問題。

多次公開呼籲他出面說明，他都沒有任何回應，曾經兒虐致死的人，適合擔任里長嗎？這個問題，只有選民可以回答。

九合一選舉倒數將近一個月，選戰已經進入白熱化，然而高雄市三民區鼎西里里長候選人「高至成」近日遭到爆料，過去曾經因為持愛的小手毆打2歲男童，導致對方顱內出血死亡，遭判刑7年6個月，近日才出獄投入地方選戰，一連串黑歷史遭到起底，不過本人至今都還沒出面回應，讓時代力量黨主席王婉諭也在社群上批評表示：「這樣的人究竟適不適合當里長，也只能交給選民決定了。」《NOWNEWS》記者稍早致電高至成爸爸、同時也是高雄鼎金里里長高豐麟，目前手機都轉接語音信箱。據悉，高至成在2014年時認識一名獨自扶養兒子、到高雄求職的黃姓女子，高至成表示自己有照顧幼兒經驗，可以幫忙分擔，黃女便南下將小孩交給高至成照料，結果在照顧過程中，男童因為哭鬧，案件審理期間，高至成也承認持器具打男童，但辯稱頭部傷勢是孩子自行跌倒造成，法院審酌相關證據後，認定高至成雖無殺人故意，但根據有照顧幼兒經驗又是成年人，應能預想使用器具重力拍打2歲幼童會造成後果，高男服刑完出獄後，就登記參選高雄市三民區鼎西里里長，隨著過往前科黑歷史被起底，在地里民也炸鍋，認為里長都是一線接觸里民的工作，對他的前科感到有疑慮。依現行《公職人員選舉罷免法》第26條規定，排黑條款只排除貪污、毒品、槍砲及詐欺等犯罪等罪，高至成的父親高豐麟目前也是高雄市鼎金里的里長，《NOWNEWS》記者稍早致電高里長手機，不過打三通都轉接語音信箱，目前還是未能取得回應。而被爆出黑歷史後，高至成本人到目前為止都沒有出面回應，時代力量黨主席王婉諭則在社群上表示，整理了這麼多候選人的紀錄，這一個是我最無法接受的，高至成虐童致死事件這兩天很多人發現了，但至少，我要把這個資訊充分揭露，讓大家都知道這件事。