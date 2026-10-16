氣象專家賈新興表示，颱風薔琵未來路徑北轉關鍵在下周一（19日）、下周二（20日），多數模式預估趨向沖繩後北轉，歐洲AI模式則顯示偏近台灣東北部後轉向，走向仍待下周觀察。天氣方面，明（17）日至下周二（20日）秋老虎發威高溫上看33度；下周三（21日）東北風報到，新竹以北顯著降溫且降雨機率提高。
歐洲AI模式逼近台灣 北轉時間點決定影響程度
氣象專家賈新興表示，目前位於關島附近的颱風「薔琵」，未來路徑預測方面，歐洲AI模式（AIFS）預估，薔琵未來會非常接近台灣東北部，再北轉往日本方向前進；不過其他的預測系統，幾乎都是會在接近日本沖繩後就北轉，對於台灣影響不大，北轉時間的關鍵點就在下周一（19日）、下周二（20日）。
根據中央氣象署的路徑潛勢圖，下周一（19日）、下周二（20日）開始，路徑較不確定，因此要到下周薔琵的走向才會比較明顯，目前歐洲和其他預測系統對於薔琵未來路徑相差約200公里左右，比較確定的走向要等到下周，賈新興提醒颱風路徑多變，大約3天內的路徑預測才會比較準確。賈新興表示，在薔琵颱風之後，熱帶性低氣壓生成的機會也會變少。
明迎接秋老虎 高溫上看32度
賈新興表示，明（17）日到下周二（20日）是典型秋老虎天氣，各地高溫炎熱、水氣少，明後兩天高溫約31到32度，周日（18日）高溫有機會來到33度以上；下周三（21日）到下周五（23日）受到薔琵颱風增加氣壓梯度力的影響，東北季風會變得更強勁，水氣變得更多，新竹以北高溫也會有感下降，高溫只剩27、28度。
降雨方面，今（16）日僅有迎風面東北部有零星雨勢，明（17）日清晨，花東到鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨，各地山區、宜花東到屏東午後有零星短暫雨，其他都是多雲到晴的天氣，周日（18日）到下周二（20日），各地水氣減少，只有午後各地山區及宜花東有零星短暫雨。下周三（21日）到下周五（23日）下一波偏強東北季風報到，新竹以北、東半部到恆春半島雨勢較為明顯。
資料來源：賈新興、中央氣象署
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氣象專家賈新興表示，目前位於關島附近的颱風「薔琵」，未來路徑預測方面，歐洲AI模式（AIFS）預估，薔琵未來會非常接近台灣東北部，再北轉往日本方向前進；不過其他的預測系統，幾乎都是會在接近日本沖繩後就北轉，對於台灣影響不大，北轉時間的關鍵點就在下周一（19日）、下周二（20日）。
根據中央氣象署的路徑潛勢圖，下周一（19日）、下周二（20日）開始，路徑較不確定，因此要到下周薔琵的走向才會比較明顯，目前歐洲和其他預測系統對於薔琵未來路徑相差約200公里左右，比較確定的走向要等到下周，賈新興提醒颱風路徑多變，大約3天內的路徑預測才會比較準確。賈新興表示，在薔琵颱風之後，熱帶性低氣壓生成的機會也會變少。
賈新興表示，明（17）日到下周二（20日）是典型秋老虎天氣，各地高溫炎熱、水氣少，明後兩天高溫約31到32度，周日（18日）高溫有機會來到33度以上；下周三（21日）到下周五（23日）受到薔琵颱風增加氣壓梯度力的影響，東北季風會變得更強勁，水氣變得更多，新竹以北高溫也會有感下降，高溫只剩27、28度。
降雨方面，今（16）日僅有迎風面東北部有零星雨勢，明（17）日清晨，花東到鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨，各地山區、宜花東到屏東午後有零星短暫雨，其他都是多雲到晴的天氣，周日（18日）到下周二（20日），各地水氣減少，只有午後各地山區及宜花東有零星短暫雨。下周三（21日）到下周五（23日）下一波偏強東北季風報到，新竹以北、東半部到恆春半島雨勢較為明顯。
資料來源：賈新興、中央氣象署