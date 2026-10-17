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▲招牌「＆Free量身訂製枕」提供最多14處高度微調與9種枕芯，現場試躺即可客製帶回。（圖／nishikawa提供）

▲西川大安店引進N3D-body 3D身體掃描設備，將體型數據可視化，作為挑選床墊與枕頭依據。（圖／nishikawa提供）

▲台隆手創館週年慶搶攻秋冬商機，首度將CAINZ機能寢具納入優惠，指定消費最高享18%回饋。（圖／台隆手創館提供）

MLB 巨星大谷翔平愛用的日本傳奇寢具來了！擁有 460 年歷史的「西川寢具（nishikawa）」宣布海外首間直營門市於 10 月 16 日正式進駐台北大安區。過去台灣人總愛飛日本買西川訂製枕頭、寢具，如今免出國就能體驗原裝 3D 身體掃描，打造專屬「量身訂製枕」與減壓床墊，開幕期間更祭出專屬預約好禮。創立於 1566 年的 nishikawa 在 2026 年迎來創業 460 週年，長年引領日本睡眠文化。品牌將海外直營首站選在台灣，特別落腳於台北市仁愛路靜謐巷弄，打造遠離喧囂的「體驗型門市」。過去許多台灣旅客專程赴日買枕頭，如今免出國就能由受過日本原廠專業培訓的睡眠顧問，提供一對一深度諮詢服務。西川台灣店主打三大個人化科技服務：首先是在日本熱銷破 80 萬件的「＆Free量身訂製枕」，透過精密測量頸椎高度，在多達 14 處進行細緻微調，提供 9 種枕芯材質，並享有 1 年免費高度調整；門市更同步引進「N3D-body 3D身體掃描」與「ERGO CHECK身體壓力分布測量」，將體型骨骼與躺臥受力數據可視化，讓挑選寢具不再憑空盲測。店內同步展售超過 2,000 位頂尖運動員指名愛用的「AiR系列」機能減壓床墊，以及自製精煉的頂級羽絨被。為慶祝海外首店開幕，前 50 名購買訂製枕即贈專用枕套，前 300 名預約到店體驗更可獲贈日本製紀念毛巾，吸引大批追求生活質感的民眾搶先預約試躺。除了頂級旗艦門市進駐，日系生活通路台隆手創館也趁週年慶搶攻秋冬睡眠商機。今年首度將日本人氣品牌 CAINZ 涼感與機能寢具納入特惠，並推出秋冬新品「毛絨球型多功能靠枕」，可靈活作為腰靠、午睡枕或抬腿枕；現場更同步集結日革防蟎寢具墊、舒壓按摩沙發等好物，搭配指定信用卡與滿額活動，最高享 18% 購物回饋。開幕日期：2026 年 10 月 16 日（五）門市地址：台北市大安區仁愛路四段 27 巷 1 號 1 樓營業時間：週一至週日 11:00～21:00主打服務：＆Free 量身訂製枕、AiR 系列機能床墊、N3D-body 3D 身體掃描體驗