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▲賴俊翰年輕時身形纖瘦、外型斯文，與現在成熟穩重的模樣形成反差。（圖／記者陳韻年攝，2026.04.02）

▲賴俊翰（右）過去曾登上《型男大主廚》，穿著圍裙下廚的青澀畫面曝光。（圖／翻攝自賴俊翰threads）

民進黨台北市中山、大同區市議員候選人賴俊翰近日跟上社群曬舊照風潮，公開多張年輕時期的照片，清秀五官、纖瘦身形與濃密黑髮立刻掀起討論，甚至被網友點名撞臉男星許光漢、詹懷雲。演藝圈大姐大「寬姐」邱瓈寬先前也親自現身他的競選總部，以淡江高中學姐身分力挺學弟，讓這位「堅系」政壇新人的過往再度成為焦點，如今對比他現在的模樣，讓網友開玩笑回「民進黨對你做了什麼」。賴俊翰寫下：「發現大家流行起放年輕的照片，這些照片躺在手機那麼多年終於有地方用得到了……對了，我以前還上過《型男大主廚》喔……」最後不忘自我介紹，強調自己是民進黨台北市中山、大同區市議員參選人。年輕時的賴俊翰身穿米色針織上衣，留著一頭濃密黑髮，臉型與身形都相當纖瘦，乾淨斯文的外型引起熱議。有網友認為他神似詹懷雲，也有人驚呼：「我先生說年輕時像許光漢」、「以前是男模等級」。賴俊翰還曬出過去登上《型男大主廚》的畫面，只見他穿著粉紅色上衣及藍色圍裙，站在料理台前準備食材，青澀模樣與目前成熟穩重的政治人物形象形成強烈反差。照片曝光後，網友紛紛留言笑說：「帥哥逐漸變成讓民眾信賴的樣子」、「逐漸長成人民信賴、國泰民安的樣子」、「民進黨對你做了什麼事……」，還有人虧他「打了胖胖針嗎？簡直是超越林右昌的震撼程度」，對此讓他崩潰喊「我不要回了 你們讓我眼眶泛紅！」但隨即補充自己是開玩笑的。賴俊翰長期擔任立委王世堅辦公室主任，是王世堅培養多年的政壇子弟兵。王世堅轉戰國會後，賴俊翰投入中山、大同區市議員選戰，也被外界視為「堅系」代表人物及地方接班人。王世堅過去曾公開陪同他掃街、站台，傳承意味濃厚。9月16日賴俊翰成立競選總部時，民進黨台北市長候選人沈伯洋、立委吳思瑤、台北市黨部主委吳沛憶及市議員張文潔等人均到場相挺；王世堅當天雖未現身，但賴俊翰表示已親自送上邀請卡，理解選舉期間大家行程繁忙。