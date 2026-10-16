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洛杉磯道奇球星大谷翔平在國聯冠軍賽G4轟出3分砲，終結長達58天、連續116打席沒有全壘打的低潮。比起這支飛行距離428英尺（約130.5公尺）的重砲，大谷開轟後高舉雙手、朝休息區激動怒吼的罕見反應，更讓美國媒體震撼。《ESPN》名記者帕桑（Jeff Passan）直言：「從沒看過他在全壘打後展現這種情緒。」道奇2局下靠著帕赫斯（Andy Pages）的適時安打取得1：0領先，隨後形成兩出局、一二壘有人，大谷迎來本場第2次打擊，對手則是去年仍與他並肩作戰的前隊友梅伊（Dustin May）。大谷在球數1好1壞後，鎖定一顆內角偏低、時速95.1英里（約153公里）的卡特球，轟出右外野3分砲。這記擊球初速達113.1英里（約182公里）、飛行距離428英尺，擊球仰角34度，將道奇領先擴大至4：0。球棒擊中球的瞬間，大谷立刻高舉雙手，轉身面向三壘側道奇休息區怒吼，隊友也在場邊陷入瘋狂，整座道奇球場隨之沸騰。大谷過去即使擊出關鍵全壘打，通常也只會在繞壘時露出笑容，極少在打擊區直接朝隊友怒吼。這次罕見的情緒爆發，迅速成為美國媒體討論焦點。《ESPN》記者帕桑表示：「我從沒看過大谷在全壘打後展現出這樣的情緒。」《Sports Illustrated》道奇版記者卡姆拉斯（Noah Camras）也形容：「這可能是大谷加入道奇以來，情緒表現最強烈的一個瞬間。這支球隊重新有了活力。」《The Athletic》道奇記者阿戴亞（Fabian Ardaya）則寫道：「喔，歡迎來到10月，大谷翔平。他現在看起來完全進入狀態了。」大谷上一次開轟已是8月18日，直到這場比賽才再次將球送出牆外，相隔58天、116個打席。他在國聯分區系列賽13打數僅2安打，進入國聯冠軍賽後又持續低迷，甚至一度被調降至第六棒。道奇系列賽連輸3場後，外界對大谷的批評與壓力也不斷累積。長期關注大谷的《FOX Sports》分析師班・韋蘭德（Ben Verlander）指出：「這太棒了。大谷翔平過去兩個月累積的所有情緒，都在這一球中釋放出來。」前洋基塞揚強投沙巴西亞（CC Sabathia）也在社群平台寫道：「我們都知道大谷遲早會回來，他的反應已經說明一切。」