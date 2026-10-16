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▲米鹿（右）在米蘭大教堂前向小兔子（左）求婚成功。（圖／翻攝自米鹿IG@deerdeer_milu）

▲米鹿（左）如今已經升格人夫，與小兔子（右）7月正式完成結婚登記。（圖／翻攝自米鹿IG@deerdeer_milu）

網紅「米鹿」（筆名：傑米鹿）過去曾和百萬YouTuber「一隻阿圓」交往5年，在2020年1月宣布分手，當時讓不少死忠粉絲錯愕。米鹿後來遇到現任女友「小兔子」，兩人不時在社群放閃曬恩愛，今年3月時，米鹿更公開向小兔子求婚，甜蜜告白：「因為有妳，我第一次感受到，人會因為另一個人，而想把自己變得更好、更溫暖。」兩人也在7月時完成登記，米鹿正式升格人夫。米鹿過去是樂評部落客、專欄作家，後來轉型經營自媒體、當YouTuber，與阿圓交往期間兩人一起走紅；但阿圓人氣明顯比他還高，收入也逐漸超過米鹿，疑似成為雙方後來爆發爭執的主因。阿圓透露自己負擔的開銷越來越重，最後甚至連米鹿幫忙拍片，她都要給對方薪水，這段關係令她逐漸覺得痛苦，一度論及婚嫁的兩人最終才選擇分開。分手後米鹿持續經營自己的IG、YouTube，後來也透過交友軟體認識了現任老婆小兔子，兩人確切的交往時間點沒公開，但米鹿對小兔子愛意極深，今年3月還特意在義大利米蘭教堂前向她求婚。米鹿發文甜蜜告白：「很多人說結婚是一種衝動，但對我來說不是。每次反問自己，我都會更確定地選擇妳。我是個很容易猶豫的人，唯獨這件事，我從來沒有懷疑過。」他謝謝小兔子的出現讓自己變成更好、更溫暖的人，「若要把無數個念頭，濃縮成一段話，就是我想牽著妳的手，好好保護妳。謝謝妳出現在我的生命裡，謝謝妳成為我的另一半。」求婚成功後，米鹿也在今年5月與小兔子舉行婚禮，並於7月到戶政事務所完成登記。正式成為人夫的米鹿，當時也發文分享心境：「走出戶政事務所，有一種確定與平靜，像是這件事終於被落實，我與太太的關係成為了這個社會與世界上某種被核准的關係。倒不是換了身分證後瞬間就有一種魔法，兩人關係馬上昇華，而是好像一點一滴的，在生活裡起了變化。」米鹿目前的社群圍繞個人生活與他和老婆的動態，IG有5.4萬人追蹤，YouTube則有23萬人訂閱。相較阿圓的百萬頻道，米鹿的粉絲數顯得非常稀少，但他感情生活如意順遂，過往恩怨早已煙消雲散。而小兔子本來只是素人，因與米鹿交往經常露臉，IG目前有2千多人追蹤。