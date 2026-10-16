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台北市長蔣萬安這周末將替新竹縣長參選人徐欣瑩站台，不過有支持者擔心，會燃起小草對這位迫害藍白合人士的怒火，影響選情。蔣萬安今（16）日回應，各政黨都有主體性，身為黨員跟自己黨提名的候選人，本來就應該給予支持協助，但也一定要顧及其他政黨彼此在國會合作的情誼，這些都會兼顧。蔣萬安昨接受黃國昌專訪，兩人談起過去在立法院合作的往事，透露2017年杯葛《勞基法》修法時，黃國昌曾遞給他一張紙條，這張紙條到目前還留著。蔣今天接受資深媒體人王淺秋專訪時，被問到此事，他說那時候一例一休修法引起很大爭議跟討論，當時各政黨立委都站在勞工立場反對修法，那次他透過冗長發言杯葛法案強行通過，當時在台上撐了兩個小時，很多立委給他加油打氣鼓勵，黃國昌當時就遞了一張紙條，雖然兩人不同政黨，但理念一致，為了捍衛勞權站在同一陣線，所以他把這張紙條一直留著，至於寫了什麼，會在適當時機公開給大家。蔣萬安說，這件事最有意義的就是捍衛勞權不分黨派，大家是可以合作的，拋開不同政治立場，其實有共同目標本就可面對這樣的問題，對抗當時多數的民進黨，很多法案強行輾壓過去，最後也確實擋下來沒有送出委員會。蔣萬安也說，10月26日競選總部成立當天，已經正式邀請黃國昌參加，他一直強調，理念相同大家有共同目標本來就可攜手合作，這四年在市府，民眾黨議員不只監督，也給很多建設性的建議，譬如社宅興建，說是否可以率全國之先成立登錄平台，也採納建立，讓很多想要申請社宅的人，可以登錄記載相關資料，謝謝他們願意提出來。