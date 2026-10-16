新竹市政府宣布，2026新竹市萬聖節「宇宙集結令」將於今（16）日登場，活動至10月31日。今年首度攜手全球重量級國際IP「超人力霸王」(Ultraman)跨界聯名，以「宇宙集結令」為核心概念，將國定古蹟新竹州廳化身為星際戰場與光之國度，將有超人力霸王特展與各項超人裝置，另外10月31日也將有萬聖大遊行。《NOWNEWS今日新聞》整理各活動時間、亮點與地點，以及扭蛋兌換規則與方式等資訊一次看。
🟡英雄登陸中（主題裝置展）：
時間：10/16(五)-10/31(六)
地點：新竹市府及周邊(中正路120號)
內容：尋找各區超人藏身在哪裡！超人力霸王特展、巴爾坦星人等超人裝置等你拍照打卡完成任務
🟡萬聖大遊行：
時間：10/31(六)19:00
地點：府前廣場集合
內容：人氣超人陪民眾勇闖萬聖夜，主舞台還有紅鼻子馬戲團、好玩的劇團、東森幼幼台、超人見面會。
🟡超人基地站（扭蛋兌換活動）：
時間：10/16(五)-10/31(六)
兌換商品：實用限定小物，有手機伸縮支架、壓克力立體拼圖、滑鼠墊、帆布袋、保溫杯等人氣商品，名額有限、送完為止。
兌換2步驟：
STEP1：拍照打卡
打開您的FB或IG拍照上傳「限時動態」或「公開貼文」，並Hashtag #新竹市萬聖節
STEP2：出示手機
現場排隊秀出「打卡畫面」給工作人員確認後，領取號碼牌，即可兌換當日扭蛋一次
兌換時間：
每日17:00發放號碼牌(每日限量)，17:30開始兌換
兌換地點：
非遊行日：市府大廳(中正路120號)
10/31遊行當天：二二八公園(府後街36號)
🟡星際能量市集：
時間：10月31日(六)16:00-21:00
地點：二二八公園（府後街36號）
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時間：10/16(五)-10/31(六)
地點：新竹市府及周邊(中正路120號)
內容：尋找各區超人藏身在哪裡！超人力霸王特展、巴爾坦星人等超人裝置等你拍照打卡完成任務
時間：10/31(六)19:00
地點：府前廣場集合
內容：人氣超人陪民眾勇闖萬聖夜，主舞台還有紅鼻子馬戲團、好玩的劇團、東森幼幼台、超人見面會。
🟡超人基地站（扭蛋兌換活動）：
時間：10/16(五)-10/31(六)
兌換商品：實用限定小物，有手機伸縮支架、壓克力立體拼圖、滑鼠墊、帆布袋、保溫杯等人氣商品，名額有限、送完為止。
兌換2步驟：
STEP1：拍照打卡
打開您的FB或IG拍照上傳「限時動態」或「公開貼文」，並Hashtag #新竹市萬聖節
STEP2：出示手機
現場排隊秀出「打卡畫面」給工作人員確認後，領取號碼牌，即可兌換當日扭蛋一次
兌換時間：
每日17:00發放號碼牌(每日限量)，17:30開始兌換
兌換地點：
非遊行日：市府大廳(中正路120號)
10/31遊行當天：二二八公園(府後街36號)
時間：10月31日(六)16:00-21:00
地點：二二八公園（府後街36號）