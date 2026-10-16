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薔琵有機會成強颱 下周三為是否侵台關鍵

▲薔琵颱風有機會增強為強烈颱風，民眾要留意颱風後續走向。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

下週二前天氣晴朗 東北季風下周三報到

▲下周二（20日）各地晴朗穩定，僅迎風面、午後山區有零星降雨，下周三迎風面有雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

▲下周三北台灣受到東北季風影響，有感降溫。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

中央氣象署預報員葉致均表示，目前輕颱薔琵位於有利發展的環境，有機會增強為中颱或強颱，預計下周三（21日）、下周四（22日）到達琉球群島附近後北轉，但仍不排除逼近台灣的可能，對台影響仍待觀察。天氣方面，20日前各地晴朗偏熱，高溫上看35度、日夜溫差大；21日起東北季風增強，北台灣轉濕涼，桃園以北與東半部雨量增多。民眾相當關心的薔琵颱風部分，中央氣象預報員葉致均表示，輕度颱風薔琵目前位於台灣東南東方約3700公里的海面上，未來5天之內，在颱風北方太平洋高壓導引之下，薔琵會以西北到偏西北西方向前進，這段期間薔琵處在有利發展的大氣環境及海洋條件，因此有機會發展成中度、甚至是強烈颱風。從路徑上來看，葉致均指出，下周二（20日）、下周三（21日）以前，受到太平洋高壓影響，薔琵將穩定往西北西方向前進，下周三（21日）、下周四（22日）路徑開始出現不確定性，主要是要看薔琵颱風移動速度，以及大陸高壓會有開始南下的情況，讓太平洋高壓逐漸往東退，薔琵路徑就會出現北轉。葉致均表示，從目前的颱風系級預報來看，薔琵颱風預計會在日本琉球群島附近北轉，但仍不排除會有接近台灣的情況，預計在下周三（21日）、下周四（22日）會有比較明朗的颱風動態，建議民眾隨時留意氣象署預報。未來一周的天氣部分，葉致均指出，在下周二（20日）以前，台灣附近都以偏東風的環境為主，水氣不多，大致上各地為晴朗穩定的天氣，只有迎風面東半部、午後南部山區會有一些零星降雨出現，下周三（21日）、下周四（22日）東北季風增強，北台灣變天，轉為濕涼的天氣型態，迎風面桃園以北、東北部、恆春半島雨量增多，下周後期的天氣會因為薔琵颱風距離台灣的遠近而定，天氣狀況較不確定。溫度方面，各地今（16）日高溫都可來到30到34度，尤其是西半部內陸地區，有機會來到34、35度高溫，夜晚清晨溫度會落在24到26度左右，日夜溫差偏大，民眾外出要留意增添衣物。下周三（21日）、下周四（22日）受到東北季風增強影響，北台灣高溫落在26度左右，明顯轉涼。