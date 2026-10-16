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MLB季後賽10/16比賽結果

對戰組合 比分 洛杉磯道奇VS密爾瓦基釀酒人 4：6 克里夫蘭守護者VS坦帕灣光芒 3：2

MLB季後賽分區冠軍賽戰績

聯盟 對戰組合 目前系列賽比分 戰況總結 美聯冠軍賽 (ALCS) 克里夫蘭守護者VS坦帕灣光芒 2 - 1（守護者領先） G1: 守護者 7:3 光芒

G2: 光芒 3:1 守護者

G3: 守護者 3:2 光芒 國聯冠軍賽 (NLCS) 密爾瓦基釀酒人VS洛杉磯道奇 4 - 0（釀酒人晉級） G1: 釀酒人 2:1 道奇

G2: 釀酒人 7:4 道奇

G3: 道奇 2:6 釀酒人

G4: 道奇 4:6 釀酒人

洛杉磯道奇隊今（16）日於國家聯盟冠軍賽（NLCS）第4戰迎來背水一戰，前役敲出久違季後賽首轟的日籍球星大谷翔平，今日重返熟悉的第1棒。大谷在2局下半轟出個人今年季後賽首發全壘打，一度助道奇取得4：0的領先。然而好景不常，道奇牛棚在接手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）後接連崩盤，被釀酒人在6局上逆轉。由於道奇在比賽後段久攻不下，最終以4：6不敵釀酒人，國聯冠軍賽連吞4敗、慘遭淘汰。此役重回開路先鋒的大谷翔平延續火燙手感。首局雖遭釀酒人先發左投多洛漢（Ethan Dorrough）以三振化解，但2局下道奇先馳得點後，在2人出局一、二壘有人時輪到大谷的關鍵打席。面對前隊友梅伊（Dustin May），大谷在1好1壞後，精準掌握一顆95.1英里（約153.0公里）的內角低球，一棒掃出右外野方向、飛行距離達428英尺（約130公尺）的3分砲。這是大谷自8月18日以來的首支全壘打，也是他個人今年季後賽的首轟，幫助道奇將比數順勢擴大至4：0的領先優勢。帶著4分領先的道奇卻未能守成。先發投手葛拉斯諾在前3局表現穩定，但4局下遭遇亂流，在1人出局後投出保送，隨後遭連續敲出二壘安打失掉2分，將比數縮小至4：2。比賽進入5局下，道奇教練團緊急啟動牛棚。菲利普斯（Evan Phillips）與維西亞（Alex Vesia）登板卻無法止血，甚至讓釀酒人靠保送輕鬆走回本壘、追平比分。儘管隨後接替的投手順利抓下出局數，但道奇原先的 4 分優勢已全數花光，雙方戰成4：4平手。更恐怖的是，面對道奇隊的牛棚史考特（Tanner Scott），米契爾（Garrett Mitchell）在滿球數的情況下，鎖定一記時速97.4英里（約156.8公里）的四縫線速球，轟出一記中外野方向的陽春炮，讓釀酒人5：4反超比分。雖然道奇終結者迪亞茲（Edwin Díaz）提前登板後賞出6上6下的絕佳表現，但道奇打者群在6、7、8三個半局都沒辦法把三壘上的跑者送回來。9局上迪亞茲續投第3局，竟然讓本季才敲出4轟的漢米爾頓（David Hamilton）炸裂一發陽春砲，把比分瞬間拉開到6：4，至此釀酒人系列賽已經轟出7發全壘打。最終道奇就以4：6不敵釀酒人，國聯冠軍賽連吞4敗、慘遭淘汰。