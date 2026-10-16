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完善培訓制度 船上也有規劃空間重隱私

海運從業人員中幾乎清一色都是男性，根據國際海事組織IMO統計，全球海員中女性僅約1%。在船員短缺下，提升女性參與有助於拓展人才庫。陽明海運日前參與「台韓女性船員工作坊」，分享職涯發展、並提供反映管道避免性別歧視，希望打破年輕學子刻板印象，讓更多女性投入海事職涯。吸引更多女性踏入船員職場，甚至走向管理領導階層並非一蹴可幾。陽明海運響應聯合國SDG 5性別平等主張，並且長期聘用培育女性海事人才，14至15日參與海洋大學海事發展與訓練中心舉辦的「台韓女性船員工作坊與論壇」。活動中邀請台、韓資深女性航海人員分享職涯親身經驗，陽明海運也有現職大副到管輪等不同資歷女性船員現身說法。陽明海運目前台籍船員中，女性船員占比約達7%，在航海與輪機領域服務，從實習生到管理職都有；並且透過與海事院校合作、校園招募、海上實習及完整的培訓制度，兩性有著平等相同的學習與成長機會。目前女性船員管理職中已有2位船長、4位大副及1位大管輪，升遷機會不因性別受限。另，為使海勤人員在不同人生階段都能持續發揮海事專長，同時兼顧家庭需要，也提供海勤人員岸上及駐外輪調機會。同時在船上也有規劃空間，設置女性專用洗手間等設施，並且提供暢通、可信賴的反映管道，防制性騷擾與歧視。