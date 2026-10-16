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年底選舉進入白熱化，台北市長蔣萬安昨與民眾黨主席黃國昌合體直播，黃國昌說，他私底下都叫蔣萬安「萬安兄」，並準備了打地鼠遊戲機，要與蔣萬安一起平定「安鼠之亂」，相關話題引起網友討論。對此，民進黨台北市長參選人沈伯洋今（16）日受訪時表示，昨天上的節目比較輕鬆，他認為打地鼠應該是一個有趣的梗。對於黃國昌、蔣萬安一起平定「安鼠之亂」一事，沈伯洋上午受訪時表示，蔣萬安昨天上直播節目應是一個比較輕鬆、有趣的節目，就像蔣之前有在炒菜等節目，自然而然會有一些梗，或者一些有趣的事，「我想，昨天打地鼠應該也是一個有趣的梗這樣」。另外，由三立電視與TVBS共同舉辦的首場台北市長候選人電視辯論會，確定於10月31日中午12時至下午2時，在TVBS攝影棚內舉行。沈伯洋回應，他要練習在兩、三分鐘內把事情講完，但準備辯論與跑行程沒有衝突。至於是否認為蔣萬安辯論時是否要帶平板？沈伯洋說，蔣市長已經擔任市長一段時間了，對市政應該是非常嫻熟，他認為蔣應該是不太需要這樣的東西。