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YTR一隻阿圓跟《木曜4超玩》前製作人李俊傑（外號：陳百祥）曾交往過一段時間，昨（15）日發聲透露結束了一段非常長的關係，記憶都會被好好收著，被猜測就是跟男方已經分手。不只是阿圓，陳百祥也跟AKB48出身的阿部瑪利亞傳過緋聞，不只一手把她給捧紅，還開保時捷搞接送，完全是呵護有加。阿部瑪利亞可以說是由陳百祥一手捧紅，她在2022年加入《木曜4超玩》人氣直線上升，之後更是自立門戶開設個人頻道，阿部為節目帶來了許多流量，陳百祥對她也是呵護有加。根據《CTWANT》報導，2024年8月，阿部瑪利亞更是被拍到跟陳百祥一起走出阿卡貝大樓，兩人有說有笑，隨後坐上了男方價值484萬的保時捷純電動休旅車Taycan 4S，到達阿部住處後，女方卻遲遲在車上未下車，暢聊40分鐘才返家。但陳百祥是很有邊界感的，聊天時全程都是抓著方向盤，阿部也很認真在討論，似乎只是在聊公事。值得一提的是，阿圓公開自己和陳百祥戀情時，被許多網友質疑「是愛上保時捷」而不是人，但其實陳百祥本人有才華又幽默，做節目也是非常成功；且阿圓本人也是快100萬訂閱的YTR，經濟實力也是不容小覷，再加上阿圓曾說自己不介意對象的年紀，也不在意外表，認為才華非常重要，因此會喜歡上陳百祥似乎不無道理。