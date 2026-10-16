「冰箱門開著不關，這還好吧！？」、「食物吃不完，這還好吧！？」、「菸蒂隨手一丟，這還好吧！？」— 生活中總有一些「好像也沒什麼」的小事，我們習慣用一句「這還好吧！？」輕輕帶過。去年，RE-THINK 重新思考環境教育協會（以下簡稱 RE-THINK）與全家便利商店（以下簡稱「全家」）首次把「這還好吧！？」搬進華山引起廣大迴響，逾三萬人次觀展！今年二度登場，不只要你看展，更要讓你直接走進「這還好吧！？」的生活情境中，親自體驗一次。
RE-THINK × 全家便利商店「這還好吧！？」生活環境觀察展將於 10 月 16 日至 10 月 26 日在華山 1914 文創產業園區中 2 館免費登場。今年展覽全面升級成大型實境現場，從食物浪費、菸蒂、資源回收等環境日常出發，延伸至 AI 資訊判讀、公共空間與社群互動，打造 10 大可以坐、可以玩、可以翻牌、可以留言、可以投票的實境體驗。今年更成為 LINE 貼圖 2026 年度公益夥伴，並攜手人氣創作者「怪奇事物所」跨界繪製公益貼圖，貼圖販售所得將全數投入淨灘公益，邀請大家來展場尋找所長身影，並一鍵入手貼圖，線上下同步解鎖最輕鬆的環保實踐，同時填寫展覽問卷還可抽「全家」禮物卡、犀牛盾機能掛繩等六大好禮，人人有獎！
從「吃不完」到「隨手丟」：首度以攝影展呈現廚餘議題、17,100 支菸蒂牆＋全新泡泡槍視覺震撼
你可能只是多買了一點食物、吃不完先放冰箱、過期了才發現；也可能只是抽完一支菸，順手把菸蒂留在路邊。單看一件好像真的沒什麼，但把這些「還好吧！？」全部放在一起看，才發現原來我們每天都在累積一些不太「還好」的事。
去年非洲豬瘟引爆了民眾對於廚餘、食物浪費等議題的高度關注，本次展覽也從此熱點議題開始。現場創新以新銳攝影師的 52 張廚餘攝影作品，呈現「買太多」、「吃不完」、「放到過期」等日常場景，把那些「先放冰箱、明天再吃」、「這個應該還能吃吧」的瞬間一張張攤開來看，才發現原來「吃不完」也可以很有份量。
而去年引爆話題、以 17,100 支實體菸蒂堆疊而成的震撼菸蒂牆，今年也再次回到展場，醒目象徵台灣每分鐘被隨手丟棄的龐大菸蒂數量。今年更加入全新「泡泡槍」體驗，延續 RE-THINK 過去的社群實驗，讓民眾透過吹泡泡的方式「反擊」街頭二手煙情境。看起來有點荒謬，卻剛好把「二手菸到底關我什麼事？」這件事搬到現場——當你覺得「只是一下下」，旁邊的人真的也覺得還好嗎？
從食物浪費到菸蒂，展覽把那些平常一閃而過的生活小事直接放大，在幽默之餘重新思考這些行為「其實不還好」。
值得一提的是，本次展覽中使用「全家」Let's Café 牛奶空瓶、傳統市場汰換的菜籃，以及連鎖家具零售店的回收桌腳、木桌作為展區分隔牆面與布置物，展期結束後亦可再度利用或二次回收，落實永續精神。
不只出現在垃圾桶旁邊：捷運開腿實境、AI 假圖翻牌、實體「脆」互動全都來了
今年展覽也把「這還好吧！？」帶到更多日常現場。因為有些事情不一定會變成垃圾，卻一樣每天讓人忍不住想問一句：「這樣真的還好嗎？」
看完還可以去「還好投票站」：到底什麼事情，你覺得真的「還好」？
一路逛到展場最後，還有一題要留給你。在「還好投票站」，觀眾可以親手蓋章、投票，留下自己的答案：哪些事情以前覺得「還好」，現在開始覺得「好像不太好」？哪些事情你依然覺得「沒什麼」？
這裡沒有標準答案，因為「這還好吧？」最好玩的地方，是看看當一件事放到自己身上、放到別人身上，答案會不會突然不一樣。也許逛完這一圈，你不一定會馬上改掉所有習慣，但下一次遇到熟悉的「這還好吧？」時，會重新思考這真的還好嗎？！
華山出現「很有事」的討人厭角色！？萬聖節前夕巧遇快閃人物，再抽 YouTuber 聲音彩蛋
展期正好落在萬聖節前夕，展場也偷偷藏了幾個只有現場才會遇到的驚喜！6 組精準抓中日常痛點的「生活搞怪角色」將以快閃形式不定時出現在展場：例如明明人還在忠孝復興，卻宣稱自己「已經到北車」的遲到大王；或是用了 AI 就自稱設計師的「跨界大師」……逛展時說不定一個轉身，就會遇上他們跟你現場對話互動。
此外，展場裡更藏著豪華創作者陣容：YouTuber 眼肉芽、鍾佳播將以獨特聲線驚喜「聲音現身」；怪奇事物所、邋遢蜥蜴、目前勉強等高人氣插畫創作者的作品也散落在展場各處。今年來看展，別忘了玩一場展場尋寶——看看你能不能把藏在各個角落的彩蛋全部找出來。
從「看見」到「多想一秒」攜手 LINE 貼圖、怪奇事物所跨界推出年度公益貼圖 讓環境議題真的走進生活 填問卷還可抽獎
RE-THINK 創辦人暨執行長 黃之揚指出：「去年我們把大家生活中常說的『這還好吧！？』變成一場生活環境觀察展，今年更透過沈浸式互動帶大家直接走進這些日常情境裡。環境教育的第一步要先喚起『認知』，我們希望大家先玩、先笑，最後再多想一秒：如果每個人都這樣做，真的『還好嗎』？進而從認知帶動『行為』改變。」今年度攜手 LINE 貼圖與人氣創作者怪奇事物所三方跨界推出 2026 年度公益貼圖，讓大家將環保意識融入在日常對話，同時也能做公益。
全家便利商店公共事務暨品牌溝通室部長 吳采樺表示：「全家每天服務許多消費者，我們相信便利商店不只是提供便利的消費場域，也能成為環境教育融入生活的重要起點。這三年來，持續與 RE-THINK 合作，從回收教育、店舖實驗到環境策展，讓環保更貼近民眾的生活。今年更進一步把環境教育轉化為好玩、好用、容易參與的生活行動，希望透過這些看似微小的改變，讓人們做出不一樣的選擇。」
10 月 16 日起，來華山看看那些每天都在我們身邊、卻總被一句「還好吧？」帶過的生活小事，這次會不會讓你忍不住多想一秒。看展填問卷，還可抽犀牛盾機能掛繩、全家禮物卡、Patagonia 官網禮券等六大好禮，人人有獎！
「這還好吧！？」生活環境觀察展
時間：2026/10/16（五）– 2026/10/26（一）10:00 - 20:00
地點：華山 1914 文創產業園區 中 2 館
主辦單位：RE-THINK 重新思考、全家便利商店
協辦單位：環境部
共好贊助：東京威力科創股份有限公司
展覽網頁：https://recycletogether.rethinktw.org/
參與方式｜免費入場
本展覽由全家便利商店零錢捐計劃支持，即日起至 11 月 10 日，到全台「全家」店舖投下零錢或透過「全家」 FamiPort、會員 APP 捐款支持 RE-THINK 推動 #全民回收新運動 計畫
「怪奇事物所 X RE-THINK：所長的重新思考」2026 年度公益貼圖販售至2026 年 12 月 16 日：https://lin.ee/RLmNGoB
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從「吃不完」到「隨手丟」：首度以攝影展呈現廚餘議題、17,100 支菸蒂牆＋全新泡泡槍視覺震撼
你可能只是多買了一點食物、吃不完先放冰箱、過期了才發現；也可能只是抽完一支菸，順手把菸蒂留在路邊。單看一件好像真的沒什麼，但把這些「還好吧！？」全部放在一起看，才發現原來我們每天都在累積一些不太「還好」的事。
去年非洲豬瘟引爆了民眾對於廚餘、食物浪費等議題的高度關注，本次展覽也從此熱點議題開始。現場創新以新銳攝影師的 52 張廚餘攝影作品，呈現「買太多」、「吃不完」、「放到過期」等日常場景，把那些「先放冰箱、明天再吃」、「這個應該還能吃吧」的瞬間一張張攤開來看，才發現原來「吃不完」也可以很有份量。
而去年引爆話題、以 17,100 支實體菸蒂堆疊而成的震撼菸蒂牆，今年也再次回到展場，醒目象徵台灣每分鐘被隨手丟棄的龐大菸蒂數量。今年更加入全新「泡泡槍」體驗，延續 RE-THINK 過去的社群實驗，讓民眾透過吹泡泡的方式「反擊」街頭二手煙情境。看起來有點荒謬，卻剛好把「二手菸到底關我什麼事？」這件事搬到現場——當你覺得「只是一下下」，旁邊的人真的也覺得還好嗎？
從食物浪費到菸蒂，展覽把那些平常一閃而過的生活小事直接放大，在幽默之餘重新思考這些行為「其實不還好」。
值得一提的是，本次展覽中使用「全家」Let's Café 牛奶空瓶、傳統市場汰換的菜籃，以及連鎖家具零售店的回收桌腳、木桌作為展區分隔牆面與布置物，展期結束後亦可再度利用或二次回收，落實永續精神。
不只出現在垃圾桶旁邊：捷運開腿實境、AI 假圖翻牌、實體「脆」互動全都來了
今年展覽也把「這還好吧！？」帶到更多日常現場。因為有些事情不一定會變成垃圾，卻一樣每天讓人忍不住想問一句：「這樣真的還好嗎？」
- 捷運開腿實境體驗： 你可能在捷運上遇過明明是一個座位，旁邊的人卻把雙腿開到像坐了兩個位子。展場直接把捷運座位搬到華山，讓觀眾真的坐進去感受一下：當旁邊的人這樣坐，自己的空間到底還剩多少？
- AI 假內容翻牌挑戰： 面對越來越難一眼判斷真假的 AI 生成內容，展場設置實體翻牌牆，讓觀眾親自猜猜看眼前的內容究竟是真是假——看看你的「人類直覺」這次能不能抓出 AI。
- 實體 Threads 互動留言區： 每天滑過手機的 Threads（「脆」），這次不只停在手機裡！現場打造大型實體牆面，針對 10 大生活情境開放觀眾留言。有人覺得「這有什麼大不了？」、有人覺得「真的不行吧！」，把原本滑過就算了的留言，直接變成現場可以停下腳步閱讀的觀點碰撞。
一路逛到展場最後，還有一題要留給你。在「還好投票站」，觀眾可以親手蓋章、投票，留下自己的答案：哪些事情以前覺得「還好」，現在開始覺得「好像不太好」？哪些事情你依然覺得「沒什麼」？
這裡沒有標準答案，因為「這還好吧？」最好玩的地方，是看看當一件事放到自己身上、放到別人身上，答案會不會突然不一樣。也許逛完這一圈，你不一定會馬上改掉所有習慣，但下一次遇到熟悉的「這還好吧？」時，會重新思考這真的還好嗎？！
華山出現「很有事」的討人厭角色！？萬聖節前夕巧遇快閃人物，再抽 YouTuber 聲音彩蛋
展期正好落在萬聖節前夕，展場也偷偷藏了幾個只有現場才會遇到的驚喜！6 組精準抓中日常痛點的「生活搞怪角色」將以快閃形式不定時出現在展場：例如明明人還在忠孝復興，卻宣稱自己「已經到北車」的遲到大王；或是用了 AI 就自稱設計師的「跨界大師」……逛展時說不定一個轉身，就會遇上他們跟你現場對話互動。
此外，展場裡更藏著豪華創作者陣容：YouTuber 眼肉芽、鍾佳播將以獨特聲線驚喜「聲音現身」；怪奇事物所、邋遢蜥蜴、目前勉強等高人氣插畫創作者的作品也散落在展場各處。今年來看展，別忘了玩一場展場尋寶——看看你能不能把藏在各個角落的彩蛋全部找出來。
從「看見」到「多想一秒」攜手 LINE 貼圖、怪奇事物所跨界推出年度公益貼圖 讓環境議題真的走進生活 填問卷還可抽獎
RE-THINK 創辦人暨執行長 黃之揚指出：「去年我們把大家生活中常說的『這還好吧！？』變成一場生活環境觀察展，今年更透過沈浸式互動帶大家直接走進這些日常情境裡。環境教育的第一步要先喚起『認知』，我們希望大家先玩、先笑，最後再多想一秒：如果每個人都這樣做，真的『還好嗎』？進而從認知帶動『行為』改變。」今年度攜手 LINE 貼圖與人氣創作者怪奇事物所三方跨界推出 2026 年度公益貼圖，讓大家將環保意識融入在日常對話，同時也能做公益。
全家便利商店公共事務暨品牌溝通室部長 吳采樺表示：「全家每天服務許多消費者，我們相信便利商店不只是提供便利的消費場域，也能成為環境教育融入生活的重要起點。這三年來，持續與 RE-THINK 合作，從回收教育、店舖實驗到環境策展，讓環保更貼近民眾的生活。今年更進一步把環境教育轉化為好玩、好用、容易參與的生活行動，希望透過這些看似微小的改變，讓人們做出不一樣的選擇。」
10 月 16 日起，來華山看看那些每天都在我們身邊、卻總被一句「還好吧？」帶過的生活小事，這次會不會讓你忍不住多想一秒。看展填問卷，還可抽犀牛盾機能掛繩、全家禮物卡、Patagonia 官網禮券等六大好禮，人人有獎！
「這還好吧！？」生活環境觀察展
時間：2026/10/16（五）– 2026/10/26（一）10:00 - 20:00
地點：華山 1914 文創產業園區 中 2 館
主辦單位：RE-THINK 重新思考、全家便利商店
協辦單位：環境部
共好贊助：東京威力科創股份有限公司
展覽網頁：https://recycletogether.rethinktw.org/
參與方式｜免費入場
本展覽由全家便利商店零錢捐計劃支持，即日起至 11 月 10 日，到全台「全家」店舖投下零錢或透過「全家」 FamiPort、會員 APP 捐款支持 RE-THINK 推動 #全民回收新運動 計畫
「怪奇事物所 X RE-THINK：所長的重新思考」2026 年度公益貼圖販售至2026 年 12 月 16 日：https://lin.ee/RLmNGoB